Volela je samo jednom, nikada se nije udavala, sa 50 godina usvojila je dvoje dece

Poznata po svom ekscentričnom ponašanju, Dajana Kiton izgradila od sebe prepoznatljivu glumicu, koja se retko kada povinuje rediteljima. Svoj stil, glumački ali i modni za 76 godina, koliko je napunila nedavno, nije menjala, već prilagođavala sama ulogama koje je igrala.

Prva velika uloga i ona zbog koje se proslavila je bila u kultnom ostvarenju reditelja Frensisa Forda Kopole u filmu “Kum”, u kom je igrala Kej Adams-Korleone, ženu čuvenog Majkla Korleonea, koga je maestralno odigrao Al Paćino.

#WoodyAllen avec @Diane_Keaton sur le tournage de Annie Hall, 1977 pic.twitter.com/QXlL9MhPdo — Tout Sur Woody Allen (@ToutSurWoody) January 8, 2022

Dajana je je imala nekoliko strasnih ljubavnih veza sa poznatim muškarcima Holivuda ali je sve počelo tako što se prvo zaljubila u slavnog njujorškog reditelja i pisca, Vodija Alena. Upoznali su se kada je Kiton došla da na kasting za ulogu u njegovom filmu “Play it Again, Sam.” Odmah posle probe, otišli su na večeru, a Alen je jednom izjavio da je bio potpuno zatečen njenim smislom za humor i da je to ono što ga je kod nje privuklo. Njihov odnos je bio stvaralački, nadahnjivali su jedno drugo, i imali jaku intelektualnu vezu.

Nikada nisu živeli zajedno, a snimili su čak 8 zajedničkih filmova za samo 8 godina koliko je veza trajala. Kiton je nedavno izjavila da su njih dvoje i dalje veoma bliski prijatelji, piše Azra.ba.

Godine 1979. s filmom “Menhattan”, Dajana i Vudi su završili svoju glumačku i emotivnu vezu. Sledeći film koji će snimiti zajedno biće tek 1993. godine.

We're celebrating Diane Keaton's birthday with… a poll asking what is Warren Beatty's best movie? I don't know, man, I just go where my brain takes me https://t.co/pVwJaxfHu4 pic.twitter.com/oWMG7Bh1gX — Jason Adams (@JAMNPP) January 5, 2022

Godine 1979. u njen život je ušetao najveći Holivudski šmeker i zavodnik, Voren Biti. Zaljubili su se na snimanju filma “Crveni”. Tabloidi su bili okrutni prema ovoj vezi, na šta ona nije navikla. Ova strasna i kratka veza završila se nedugo nakon završetka snimanja. Za njega je u jednom intervjuu rekla da je on idealan muškarac ako želite da se osećate kao žena. Ostali su prijatelji do dan danas.

Najburnija veza koju je doživela sigurno je ona sa Al Paćinom. Par se upoznao na snimanju filma “Kum” i bili su u vezi godinama, mada su svako malo raskidali i mirili se. Svoju 20-godišnju ljubavnu romansu završili tek 1991. godine, kada je saznala da je Paćino dobio dete sa drugom ženom.

Kiton je za njega rekla: “On je tako zabavan…Za mene, on ima najlepše lice. Mislim da je Voren prelep, ali lice Al Paćina je mmm…Ubistveno, ubistveno lice.”

Actor Al Pacino and Diane Keaton attend the premiere party for "Sea of Love" on September 12, 1989 at Tavern on the Green in New York City. pic.twitter.com/AFQaHIUdcc — FilmsMap (@FilmsMap) November 12, 2021

Dajana je nedavno izjavila da veruje da su mnoge njene veze sa poznatim partnerima propale jer nije bila preterano naređivački ili majčinski nastrojena.

Takođe je izjavila da već 35 godina nije u bila u vezi ni sa kim, a da to što se nikada nije udavala nije ni na koji način umanjilo njen život, te da je mit o usedelici ‘smeće’.

Usvojila je dvoje dece: ćerku Dekster 1995. godine, a pet godina kasnije i sina Djuka.

