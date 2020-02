Za kultnu scenu iz „Prijatelja“ kriva je greška na snimanju (video)

Obožavaoce kultne serije ‘Prijatelji’ obradovala je vest da je nedavno objavljena knjiga u kojoj se mogu pročitati nikada do sada objavljene činjenice i tajne čuvene šestorke.

Delo nosi naziv „Generacija Prijatelji: Pogled u seriju koja je definisala televiziju“, a autor je Sol Austerlic, stručnjak za pop kulturu.

Istoričar je za potrebe knjige intervjuisao tvorce serije, pisce, producente i glumce.

U knjizi pisac otkriva deset najpoznatijih trenutaka u seriji koji se zamalo nisu dogodili. Da nije bilo Dejvida Švimera, odnosno Rosa Gelera i jedne sitne greške u interpretaciji, ne bi bilo ni šokantnog finala četvrte sezone. Svaki posvećeni obožavalac „Prijatelja“ zna da se epizoda The One With Ross’s Wedding završava tako što Ros izgovara Rejčelino ime umesto imena svoje neveste.

Prema rečima pisca knjige, producenti i scenaristi nisu imali ideju kako da završe četvrtu sezonu, sve dok ih Dejvid nije nadahnuo svojom pogrešno izgovorenom replikom u jednoj od prvih epizoda četvrte sezone. Dok su učili scenario, Švimer je rekao: „Rejčel, taksi je stigao“, umesto: „Emili, taksi je stigao.“ Tada je producent Greg Malins došao na ideju kako da završi sezonu.

„Za nekoga ko naizgled živi stresan život, sa znojem koji mu se konstantno sliva niz čelo, Ros je u trenutku kada greši maksimalno pribran. Kao da su njegove usne izgovorile istinu koju ostatak njegove ličnosti nije hteo da prizna i on upada u trenutno stanje smirenosti“, objašnjava Austerlic.