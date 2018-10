Mnoge je zavarala: Fotografija životinje postala hit, vidite li vi šta je na njoj?

Uoči Noći veštica, nastrašnijeg perioda u godini, optička iluzija postaje hit na internetu.

Fotografija, koja je prvo objavljena na Redditu, a zatim je postala viralna i na drugim društvenim mrežama, trenutno je hit zbog potpuno neočekivanog razloga

This picture of a crow is interesting because…it's actually a cat pic.twitter.com/dWqdnSL4KD

— Robert Maguire (@RobertMaguire_) October 28, 2018