Mnogi tvrde da je ovo nemoguće rešiti: Ako pronađete prsten na slici za 5 sekundi, pravi ste genije

Ova lukava vizuelna mozgalica traži od vas da pronađete izgubljeni dijamantski prsten u bašti, ali mnogi su usput odustali jer tvrde da je nemoguće pronaći ga.

Vizuelna potraga za blagom, koju je draguljar Vilijam Mej prvobitno objavio na Reader’s Digest-u, izaziva vas da testirate svoju moć opažanja — poput svojevrsnog uređaja za detekciju metala, i pronađete vredni komad nakita.

Podesite štopericu i počnite jer ukoliko pronađete prsten za samo 5 sekundi na ilustraciji, možete se pohvaliti da ste pravi genije, prenosi Njujork post.

Find the hidden ring

This tricky visual puzzle challenges you to find the lost diamond ring in this garden. Note: This puzzle is not to scale. Also, for a little help, the ring’s band is yellow in colour and has a pretty good-sized white diamond!

Can you spot it? Comment below pic.twitter.com/sWneZJvr7g

— BEBC (@Books4English) September 25, 2021