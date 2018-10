Ne, to nije sneg, JEZIVIJE je: Prirodni fenomen zbunio ceo svet (video, foto)

Ovaj prirodni fenomen zadesio je Australiju i zbunio ljude. Liči na sneg, ali zapravo je reč o paukovoj mreži. Ona prekriva čitave pejzaže i deluje nestvarno.

எப்படி வலைபாஞ்சிருக்கு பாரேன்! 😳

It's not snow, it's just the spider season in Australia! 🇦🇺🕷️ pic.twitter.com/OD0YrdS4c1

— 😈நரகாசூரன்💪 (@Aravindan_V_007) October 29, 2018