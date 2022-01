Neverovatan prizor: Snimila jednu od najređih morskih životinja na svetu (video)

Samo je nekolicina ljudi dosad imala priliku da vidi hobotnicu Tremoctopus, zvanu i „blanket octopus“, jednu od najređih morskih životinja. Ali morski biolog Džasinta Šakelton prošle nedelje uspela je da snimi ovu životinju uz obalu ostrva Lady Elliot kod Velikog koralnog grebena.

„Kad sam je ugledala, pomislila sam da se možda radi o nekoj ribi s dugim perajima. Ali kad sam se približila, shvatila sam da je to ženka hobotnice Tremoctopus i obuzela me je velika radost i uzbuđenje“, ispričala je Šakelton za Gardijan. „Stalno sam vikala kroz disalicu, ‘to je hobotnica Tremoctopus!’ Bila sam toliko uzbuđena da mi je bilo teško da zadržim dah kako bih zaronila i snimila je“, priznaje.

Ove životinje su izuzetno retke. Dr. Džulijan Fin, stručnjak za morske beskičmenjake u Museums Victoriji, i njegovi kolege prvi su videli živog mužjaka pre 21 godinu severno od Velikog koralnog grebena, u Ribbon Reefsu.

Ekstremna razlika u veličini između mužjaka i ženki

Fin je tad u časopisu Journal of Marine and Freshwater Research napisao da se kod ove životinje može videti najekstremniji primer razlike u veličinama između mužjaka i ženki. Dok ženke narastu do 2 metra, mužjaci narastu samo do oko 2.5 cm.

Mužjaci ne razvijaju ni „pokrivač“ zbog kojeg se ova vrsta nekad naziva i „pokrivač-hobotnica“ i koji je čini tako neobičnom. Ženke koje razviju taj „pokrivač“ ga mogu odbaciti kad osete da su u opasnosti.

Šakelton misli da su pre ove koju je ona uočila u tom području bile viđene samo tri ovakve hobotnice. One uopšteno svoj životni ciklus provode u otvorenom okeanu, pa je još neobičnije videti ih ovako blizu Grebena.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.