Samo oni najbistrijeg uma mogu da pronađu 4. lice čoveka skrivenog na ovoj iluziji: Imate samo 21 sekundu!

Optičke iluzije značajno utiču na način na koji naš mozak percipira i tumači vizuelne informacije. Oni pokazuju da na našu percepciju mogu uticati različiti faktori, kao što su kontekst, kontrast i prostorni odnosi.

Optičke iluzije se vekovima koriste u umetnosti i dizajnu. Umetnici koriste ove iluzije da bi kreirali vizuelno očaravajuća i provokativna umetnička dela koja izazivaju percepcije i interpretacije gledalaca.

Ovu optičku iluziju naslikao je još davne 1943. godine meksički umetnik Oktavio Okampo. Slika prikazuje iluzionirani prikaz starca i mladića na konju. Treća osoba se vidi kako leži pored reke. A vaš zadatak je da pronađete četvrtu osobu na slici.

