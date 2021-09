Šta vaše omiljeno godišnje doba govori o vama?

Iako ne postoji puno istraživanja koja se bave uticajem godišnjih doba na psihu, dokazano je da temperatura vazduha i količina svetlosti imaju uticaj na ponašanje ljudi i promene njihovog raspoloženja. Veruje se da su osobe rođene tokom prolećnih i letnjih meseci veselog duha i da su više sklone oscilacijama. Sa druge strane, smatra se da su zimska i jesenja deca manje razdražljiva.

Početak proleća u život velikog broja ljudi unosi radost i poletnost. Dugi tmurni zimski dani kod pojedinih ljudi mogu izazvati neraspoloženje, pa čak i depresiju. Koje godišnje doba vi najviše volite? Šta to govori o vašoj ličnosti?

Proleće

Proleće donosi poboljšanje vremena, dani su sve duži, a priroda zelenija. Ukoliko je baš ono vaše omiljeno godišnje doba, to znači da volite nove početke i žudite za novim iskustvima.

Leto

Sa druge strane, leto donosi vedre, sunčane dane i kasni zalazak sunca, te ako je ono vaš izbor, to govori da volite izlaske i aktivan život. Letnji meseci su kao stvoreni za boravak na otvorenom i putovanja, a ukoliko se prepoznajete u ovom opisu, vi ste druželjubiva i ekstrovertna osoba.

Jesen

Engleska spisateljica poznata pod pseudonimom Džordž Eliot posvetila je stihove ovom godišnjem dobu, u koje je utkala puno ljubavi. Iako se počeci uglavnom vezuju za proleće, za neke osobe jesen predstavlja pravi trenutak za promenu i osvrt na urađeno, kako bi se napravili planovi za novu godinu.

Zima

Ukoliko se radujete niskim temperaturama i ušuškanim momentima, verovatno ste introvertna osoba, koja uživa da provodi vreme kod kuće. Topao džemper ili ćebe i ukusan napitak čine vašu dobitnu kombinaciju.

Promene godišnjih doba mogu da utiču na to kako ćemo misliti, osećati i ponašati se. Međutim, one su uslovljene i iskustvima iz detinjstva, te drugim faktorima. Ako ste kao dete leti puno vremena provodili na otvorenom, verovatno volite leto i sada kao odrasli, piše Very Well Mind, prenosi City magazin.

