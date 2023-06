Znate li zašto skoro nijedna zastava nema ljubičastu boju? Samo dve zemlje je imaju

U svijetu danas postoji 196 nacionalnih zastava i gotovo niti jedna od tih zastava nema ljubičastu boju. Ova boja oduvijek je smatrana bojom kraljevstva pa je u 16. stoljeću u Engleskoj, kraljica Elizabeta I. čak zabranila bilo kome osim njenih najbližih da je nosi. Ipak, glavni razlog je to je da je njeno dobivanje bilo izuzetno skupo.

Prve ljubičaste boje napravljene su u 19. stoljeću, a dobivala se od malog morskog puža koji se jedino mogao naći na području današnjeg Libanona. I ne samo da je bilo teško doći do boje, nego je bilo potrebno oko 10000 morskih puževa da se dobije jedan gram ljubičaste.

Dakle, ljubičasta je bila prvenstveno rezervisana za bogate i nije bilo isplativo masovno proizvoditi gomilu zastava sa skupom nijansom.

Stvari su se promenile 1856. godine kada je Vilijam Henri Perkin otkrio način sintetičke izrade ljubičaste boje dok je pokušavao da napravi lek za malariju. Od tog trenutka je krenula masovna proizvodnja ljubičaste tkanine i oni kraljevske krvi više nisu vrednovali ovu boju.

