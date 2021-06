3 najčešće zablude o anksioznim ljudima

Anksioznost je jedan od najčešćih psihičkih problema, mada se većina osoba koja se bore sa njom – nikada ne obrati lekaru.

Dešava se da neki od njih zbog napada panike, lupanja srca i drugih neprijatnih simptoma završe u Urgentnom centru, a nije retkost da im posle toga doktori kažu da nisu pronašli pravi uzrok njihovog stanja.

To se da objasniti činjenicom da je anksioznost donekle neuhvatljiv koncept koji može da znači više stvari, a ona je posebno teška za dijagnostikovanje jer ne može da se meri njen nivo. Upravo zbog ovih razloga, u javnosti postoji dosta zabluda o ljudima koji pate od anksioznosti. Potrudićemo se da u narednim redovima razotkrijemo tri takva mita…

1. Anksiozni ljudi nisu u stanju da kontrolišu svoje emocije

Napadima panike uglavnom prethodi neki nemili događaj ili neprijatno saznanje, zbog čega ljudi iz okruženja osobe koja proživljava ovu krizu često misle da je njen problem što nije u stanju da se izbori sa svojim emocijama i ostane hladna pod pritiskom. Ono što oni ne znaju je da anksiozne osobe mogu godinama da muče muku sa ovim stanjem pre nego što se ono manifestuje tako da ga svi mogu prepoznati, štaviše neke od anksioznih osoba su pravi eksperti za sakrivanje svoje mentalne napetosti.

2. Anksiozni ljudi žele da uvek budu sami

Mada je istina da mnogi ljudi koji pate od anksioznosti nerado odlaze na javna mesta i često preskaču druženja i izlaske, to ne znači da je to dobro za njih. Jasno je da oni na taj način žele da izbegnu potencijalnu krizu do koje može da dođe među drugim ljudima, ali čak i oni znaju da time samo pojačavaju svoj osećaj nesigurnosti i nimalo ne doprinose svom izlečenju. Zbog svega toga, preporučujemo vam da se ne ustručavate da posetite svoje anksiozne poznanike. Verujte nam, oni će vam biti zahvalni na tome.

3. Anksiozni ljudi vole da brinu

Ljudi vedrog duha, koji ne pate od anksioznosti, nisu u stanju da razumeju zašto drugi ljudi jednostavno ne prestanu da se brinu o nevažnim stvarima. Vremenom, oni počinju da misle da je to lični izbor nekih osoba i da one prosto vole da se nerviraju oko sitnica. Ništa ne bi moglo biti dalje od istine. Iz razgovora sa anksioznim ljudima saznaćete da većina njih ima samo jednu želju, a to je da se jednom za svagda oslobode svog stresa i napetosti.

