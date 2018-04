Ove emocije nepogrešivo otkrivaju depresiju

Svakodnevno smo suočeni sa nebrojenim situacijama na poslu, ulici, u kući koje nas mogu veomo lako izbaciti iz koloseka i učiniti naš život jako depresivnim i napornim. Depresija može biti toliko jaka da nam može izmeniti kompletnu sliku o svetu i učiniti da se osećamo usamljeno i gotovo bespomoćno.

Treba shvatiti da u svemu tome ipak nismo sami i da se to ne dešava samo nama. Svake godine ovaj nemili sindrom zahvati čak 14 miliona ljudi širom Evrope, i to od 18 godina starosti pa naviše. Dobre vesti jesu da sada postoje brojne terapije koje pomažu u smanjenju depresije. Na osnovu sprovedenih istraživanja, eksperti tvrde da depresija može i trajno da se izleči.

Kako biste stali na put ovom nemilom čovekovom saputniku, obratite pažnju na neke od najučestalijih emotivnih i psiholoških simptoma depresije:

Osećate se tužno, prazno, beznadežno, indiferentno… Ova osećanja vas prate većim delom dana, pa čak i u dužem vremenskom periodu i na kraju postanu svakodnevna.

Odjednom ste izgubili interesovanje za stvari koje su vam doskora pričinjavale zadovoljstvo. Polako počinjete da dižete ruke od hobija koji ste donedavno obožavali i koji vas je činio srećnim. Moguće je da vam čak i društvo prijatelja postane naporno i nepoželjno. Može doći i do gubitka interesovanja za seksualni život. Takvo raspoloženje vodi u apatiju.

Sve češće se osećate nervozno i napregnuto. Počinjete brzo da gubite živce i teško se smirujete nakon burnih reakcija.

Donošenje odluka pod pritiskom. Kada ste pod uticajem depresije, otežani su kognitivni procesi, pa se tako i donošenje nekih malih i doskora lakih odluka može pretvoriti u veliki napor i pravi košmar.

Stalno osećate krivicu i osećate se beskorisno. Iako za to nema pravog razloga, ova osećanja vam jednostavno ne daju mira. Možete otići čak i toliko daleko da osećate krivicu i zbog stvari za koje vi lično niste krivi, ili nad kojima nemate kontrolu. Što je još teže po vas, možete početi da osećate i jaku krivicu i zbog nekih manjih grešaka koje napravite, a koje čak nisu toliko opasne ni po vas ni po okolinu.

Šta činiti kad osetite simptome depresije?

Kako do ovoga ne bi došlo, a ni do ostalih simptoma koji su već pomenuti, potrudite se da čim uočite i najmanje znake depresije, nađete izlaz. Savetujemo vam da se malo odmorite, prošetate, pročitate neku lepu (laku) knjigu ili odgledate neki film. Ukoliko vam to ne pomogne, zatražite pomoć svojih najbližih ili svojih dobrih prijatelja. Sve se lakše podnosi kada imate nekoga sa kim to možete i da podelite. Nije sramota potražiti i pomoć stručnih lica: lekara, psihologa, neuropsihijatra…