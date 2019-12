Do ravnog stomaka bez vežbanja: Potrebno je samo da – dišete (video)

Nova godina je pred vratima i kao i svakog 31. decembra, milioni ljudi doneće brojne novogodišnje odluke među kojima svakako prednjači ona o zdarvom životu i gubitku kilograma.

Da ravan i čvrst stomak ne ostane samo pusta novogodišnja želja u 2020., fitnes stručnjaci otkrili su najlakšu vežbu kojom ćete za samo dve nedelje smanjiti stomak.

Tajna ove vežbe, koja se naziva isisavanje stomaka, ne može biti jednostavnija, samo morate pravilno disati.

„U ovoj vežbi disanjem se aktiviraju i jačaju najdublji abdominalni mišići tako da jednostavno činite kontrakcije“, objašnjava Rič Sturla, trener u britanskom centru za zdrav život „Results Health & Performance“.

Na prvi pogled, takve informacije mogu izazvati nepoverenje, ali mehanizam delovanja je vrlo jednostavan – unošenjem kiseonika u telo, pomažete mu da sagori višak masnoće.

Radite li vežbu pravilno, ojačaćete celi središnji deo tela i stabilizovati kičmu, što će ukloniti bol iz donjeg dela leđa i poboljšati držanje. Takva tehnika dubokog disanja i „isisavanja“ zraka iz stomaka deo je pilatesa i joge, ali možete je raditi odvojeno od tih vrsta fizičkih vezbi.

Čim se probudite, idealno bi bilo na prazan želudac i dok ste još u krevetu, legnite na leđa sa savijenim kolenima i stopalima položenima na dušeku. Udahnite pa duboko izdahnite i uvucite stomak toliko jako kao da pupak želite da prilepite uz kičmu.

Zadržite uvučeni stomak 15 sekundi za početak, a kako napredujete, produžite trajanje stiska sve do 60 sekundi, uzimajući plitke udisaje prema potrebi. Ponovite to tri do pet puta. Kada budete spremni za težu verziju isisavanja stomaka, radite vežbu klečeći na kolenima i dlanovima.

Nakon određenog vremena vežbanja, stomak ćete moći da držite stisnutim dok sedite ili stojite tokom celoga dana.

„Ako izvodite li ovu najlakšu vežbu za ravan stomak redovno, zdravo se hranite i odradite i svoj uobičajeni trening, rezultate ćete videti i osetiti već za dve nedelje“, tvrdi Sturla.