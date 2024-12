Trener savetuje: Radite ove 3 vežbe i možete izgubiti čak do 4,5 kilograma za 30 dana

Kada je u pitanju gubitak težine, jednostavnost i doslednost su ključni faktori, kaže fitnes trener Tajler Rid. Za Eat This, Not That, trener je odabrao tri vežbe za celo telo koje koriste vašu telesnu težinu i gravitaciju da bi dobili rezultate. Uz posvećenost i pravilnu ishranu možete izgubiti do 4,5 kilograma za 30 dana, a istovremeno ojačati telo, poboljšati izdržljivost i ubrzati metabolizam.

Rid je dizajnirao ovu vežbu da poveća sagorevanje kalorija, poboljša tonus mišića i cilja na masnije delove tela. Ovaj trening je brz i efikasan i može vam pomoći da postignete neke od vaših fitnes ciljeva tokom vremena. Postoje tri vežbe u ovom treningu za celo telo:

Pushup to Shoulder Tap (Sklek + dodir ramena) – tri serije po 10 ponavljanja

Mountain Climbers (Penjač ili Planinari) – tri serije po 20 ponavljanja sa svake strane

Glute Bridge March (Most s naizmeničnim podizanjem nogu) – tri serije po 12 ponavljanja sa svake strane.

Trener ističe da je ovaj trening „sveobuhvatan režim za sagorevanje kalorija koji cilja celo telo. Uključivanjem složenih pokreta, aktivira više mišićnih grupa i osigurava maksimalnu potrošnju energije, pomažući vam da brže izgubite kilograme.“

Pushup to Shoulder Tap

Kako pojašnjava Read, vežba Pushup to Shoulder Tap „jača prsa, ramena, ruke i jezgru, dok istovremeno izaziva ravnotežu i stabilnost“. Izdvojio je i nekoliko koraka u kojima objašnjava kako pravilno napraviti vježbu.

Započnite u visokom položaju izdržaja ili daske s rukama u širini ramena.

Potom spustite prsa prema podu i napravite sklek.

Na vrhu pokreta dotaknite desno rame lijevom rukom, zatim lijevo rame desnom rukom.

Držite kukove stabilnima tijekom cijele vježbe.

Mountain Climbers

„Ova visoko intenzivna kardio vežba angažuje jezgro i noge dok sagoreva kalorije“, objašnjava Rid za Eat This, Not That. Evo nekoliko koraka kako je možete pravilno uraditi:

Započnite u položaju izdržaja s ramenima iznad zgloba.

Privucite jedno koleno prema grudima, a zatim brzo zamenite noge.

Održavajte brz ritam uz pravilnu formu.

Glute Bridge March

Kao poslednju vežbu za celo telo koju možete isprobati, Rid izdvaja Glute Bridge March. Tvrdi da „ova dinamična vežba jača gluteuse, stražnju ložu i trup.“ Ovu vežbu moguće je napraviti u tri koraka:

Lezite na leđa sa savijenim kolenima i stopalima ravno na podu.

Odgurujući se petama, podignite kukove u položaj mosta.

Naizmenično podižite jedno koleno prema grudima, dok kukove držite podignutima.

