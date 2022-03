Jedna fizička aktivnost može da vam produži život, tvrdi novo istraživanje

Možda vam je poznato da vežbe snage najviše koriste zdravlju vaših kostiju i mišića, ali mogle bi da donesu još dve velike koristi: pomažu vam da sprečite pojavu nekih bolesti i živite duže, piše CNN.

Naučnici su došli i do podataka o tome koliko je vremena potrebno utrošiti radeći takve vežbe, prema novom istraživanju objavljenom u British Journal of Sports Medicine.

Vežbe snage u kombinaciji s aerobnim vežbama daju izvrsne rezultate

U poređenju s ljudima koji nemaju naviku da rade vežbe snage, oni koji su nedeljno radili 30 do 60 minuta vežbi otpora, snage ili treninga s tegovima imali su 10 do 20 posto manji rizik od rane smrti od svih uzroka i od srčanih bolesti, dijabetesa ili raka uopšte, prema otkrićima autora navedenog istraživanja. Ove vrste vežbi osmišljene su za poboljšanje mišićne kondicije vežbanjem mišića protiv spoljnog otpora, prema American College of Sports Medicine.

Kombinovanje 30 do 60 minuta vežbi za jačanje s bilo kojom količinom aerobne aktivnosti povećalo je zdravstvene prednosti, što je rezultiralo s 40 posto manjim rizikom od prerane smrti, 46 posto manjom učestalošću srčanih bolesti i 28 posto manjom verovatnoćom umiranja od raka.

Ovo istraživanje je takođe prvo koje je ispitalo dugoročne veze između aktivnosti jačanja mišića i rizika od dijabetesa, rekli su autori, a predstavlja analizu 16 ranijih studija, koje su sadržale skup podataka od gotovo 480.000 učesnika istraživanja.

Kako snaga upravlja zdravstvenim rizicima?

Novo istraživanje nije istraživalo zašto je trening snage tako efikasan u smanjenju rizika od rane smrti i određenih bolesti, ali ova vrsta vežbe je važna za smanjenje telesne masnoće i izgradnju mišića, što može pomoći u održavanju ravnoteže, pravilnom držanju i regulisanju nivoa holesterola, rekla je dr. Nieca Goldberg.

