Za tili čas: ove ultrakratke vežbe zategnuće vam telo!

Ultrakratki treninzi niču na raznim sajtovima, mobilnim aplikacijama, u fitnes časopisima i teretanama širom sveta.

Da li vežbe od samo nekoliko minuta dnevno pomažu?

Odgovor je „da, istina je“, a reči „nemam dovoljno vremena“, više nisu nikakav izgovor. Možete imati mnogo koristi od samo 10 minuta vežbanja, ali morate biti voljni da to redovno radite. Mnogi će tražiti izgovor u tvrdnji da to neće biti lako, ali ni to nije tačno.

Veći broj studija pokazao je da kratke intenzivne vežbe mogu da pomognu da se telesna težina održi pod kontrolom.

Istraživanje je pokazalo da sedmominutne intenzivne vežbe poboljšavaju zdravlje više od standardnog treninga u trajanju od 60 minuta.

Druga studija je pokazala da samo 4 minuta intenzivnih „tabata vežbi“ u teretani – poboljšava kondiciju i sagorevanje masti.

Kako kažu istraživači, postoji bezbroj opcija kako vežbati svakoga dana i na taj način sagorevati kalorije.

Kako početi?

Ako niste sigurni kako da počnete, dobra vest je da postoji mnogo pomoći na internetu:

1. Kako primer postoji aplikacija na internetu „Seven Minute Workout“, ali i mnoge druge. Aplikacija vas vodi kroz vežbe, pokazuje kako da ih radite, pa čak kaže kad je vreme da se pređe na sledeću vežbu.

2. Ako vam se ova aplikacija ne sviđa, pretražite na internet pretraživaču „kratke trening aplikacije“ i uživajte.

3. Takođe, na sajtu YouTube možete naći razne načine za kratke vežbe.

Ako vam ne odgovara internet, potražite proverenog trenera u teretani ili nekom fitnes centru. To će vas u početku malo koštati dok ne naučite kako sami da vežbate.

Ako ste početnik i vaše telo nije u kondiciji, intenzitet je potrebno postepeno povećavati onako kako vašem telu odgovara.

Saveti

Kada počnete, imajte ovih pet stvari na umu:

1. Potrebno je da vežbate u granicama svojih mogućnosti. Ako možete da uradite samo nekoliko minuta treninga, za početak je i to dovoljno. Samo radite i postepeno povećavajte intenzitet i minutažu.

2. Limit visokog intenziteta kratkih vežbi ne treba da bude manji od 2-3 dana nedeljno dok ne dostignete svakodnevno vežbanje.

3. Alternativa visokom intenzitetu vežbi je umereni trening od dvadesetak minuta dva-tri puta nedeljno.

4. Zagrevajte se 5 ili 10 minuta pre napornih vežbi.

5. Nakon intenzivnih vežbi, potrebno je 5 minuta postepenog smanjenja intenziteta da bi se organizam smirio i ohladio.

Pokušajte ultrakratke treninge ili radite „normalne vežbe“ ako više volite tradicionalni pristup, ali to radite redovno i videćete povoljne rezultate u težini i zdravlju.