Kako nam to groznica pomaže?

Groznica nije bolest već simptom koji se javlja kao privremeni porast telesne temperature, često zbog neke bolesti. Povišena temperatura tela, odnosno groznica, jedna je vrsta odbrambenog mehanizma organizma i ima ključnu ulogu u pomaganju telu u borbi protiv velikih infekcija.

Za odrasle osobe, groznica može biti neprijatan osećaj, ali obično nije razlog za brigu sve dok telesna temperatura ne dostigne 39.4 Celzijusovih stepeni. Za odojčad i malu decu – povišena temperatura može ukazivati na ozbiljnu infekciju.

Groznica obično nestane u roku od nekoliko dana bez lečenja, samo uz mirovanje, međutim ponekad treba koristiti lekove antipiretike ili protiv bolova.

Simptomi

Pod povišenom temperaturom, groznicom, smatramo stanje kada je temperatura nešto viša od prosečne normalne temperature od 37 C.

Dodatni znaci:

znojenje i drhtavica

glavobolja

bolovi u mišićima

gubitak apetita

dehidratacija

opšta slabost temperature između 39,4 C i 41.1 C već su opasne i mogu izazvati:

halucinacije

zabunu

razdražljivost

grčeve

dehidrataciju

Groznica po sebi ne može biti uzrok za uzbunu ako temperatura nije visoka i ako traje dan-dva.

Kako meriti temperaturu?

Da biste proverili svoju ili temperaturu svog deteta, možete koristiti razne tipove termometara (oralni, rektalni, ušni i čeoni – za temperaturu čela).

Iako nije najtačniji način, najčešće se koristiti oralni termometar za ispod pazuha koji zadovoljava sve praaktične razloge merenja temerature tela:

Postavite termometar ispod pazuha, a zatim ga blago pritisnite rukom, a šaku stavite preko grudi (to isto važi i za dete).

Potrebno je sačekati tri-četiri minuta i očitati temperaturu.

Pri razgovoru sa lekarom treba prijaviti kako ste i koliku temperaturu izmerili.

Rektalni termometar za bebe:

Namažite vrh termometra vazelinom.

Položite bebu na svoj stomak potrbuške.

Pažljivo ubacite vrh termometra za 0,5-1 centimetar u bebin rektum.

Držite tako oko tri minuta.

Ne puštajte termometar dok je u bebi. Pazite da termometar ne ispadne niti da dublje uđe u rektum.

Groznica i odojčad

Neobjašnjiva groznica je veći razlog za zabrinutost kod beba nego kod dece ili odraslih. Obratite se lekaru ako beba starosti:

do 3 meseca ima rektalnu temperaturu 38 C ili više.

između 3 i 6 meseci i ima temperaturu 38,9 C i izgleda neobično razdražljivo, letargično ili neprijatno

između 6 do 24 meseci i ima temperaturu više od 38,9 C koje traje duže od jednog dana,

Ako novorođenče ima manju od normalne temperature 36.1 C, to takođe nije dobro jer bebe nemaju još razvijen sistem za regulisanje telesne temperature i kada su hladne, to je znak da nešto nije u redu.

Nemojte oklevati i biti u nedoumici, pozvati lekara čim smatrate da je bebina temperatura nenormalno visoka ili niska.

Deca

Verovatno nema razloga za uzbunu ako vaše dete ima povišenu temperaturu ako se ono normalno ponaša, jede, pije i ima normalan veseo izraz lica.

Pozovite lekara u sledećim slučajevima:

dete pokazuje ravnodušnost, razdražljivost

povraća više puta, ima tešku glavobolju ili bolove u stomaku

ima groznicu iako je u toploj prostoriji

ima groznicu koja traje duže od tri dana

pokazuje ravnodušnost i ima slab kontakt očima sa vama

Odrasli

Javite se lekaru ako imate temperaturu 39.4 C ili više ili ako groznica traje više od tri dana . Propratni simtomi koji ukazuju na to da se treba javiti lekaru:

jaka glavobolja ili otečeno grlo

neobično jak osip po koži

neobično osetljivost na svetlo

ukočen vrat i bol kada savijajte glavu napred

mentalna konfuzija

uporno povraćanje

otežano disanje i bol u grudima

ekstremna ravnodušnost ili razdražljivost

bol u stomaku ili bol pri mokrenju

slabost mišića

Uzroci groznice

Groznica se javlja kada područje u mozgu koji se zove hipotalamus iz nekog razloga „pogrešno reguliše telesnu temperaturu. Kada se to dogodi, čovek oseća vrućinu ili hladnoću, iako ona objektivno nije u prostoriji.

Normalna telesna temperatura varira tokom dana: najniža je ujutru, a viša u kasnijim satima. Iako većina ljudi smatra da je temperatura od 37 C normalna, telesna temperatura može da varira od oko 36.1 C do 37,2 C – i da je to normalno.

Povišena temperatura tela može biti uzrokovana:

virusnim ili bakterijskim infekcijama

toplotnom iscrpljenošću ili ektremnim opekotinama od sunca

određenim inflamatornim stanjem

malignim tumorom

nekim lekovima

privremeno posle neke vakcine

ponekad uzrok groznice ne može biti identifikovan i nakon nekoliko nedelja

Komplikacije usled groznice mogu biti:

teška dehidratacija

halucinacije

jaka utrnulost nogu ili ruku

febrilne konvulzije sa mogućim gubitkom svesti (opasno kod dece)

Komplikacije obično nastaju ako se na vreme ne preduzmu mere mirovanja, davanje toplih tečnosti i vitaminske ishrane ili se na vreme ne obrati lekaru.