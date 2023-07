Doktor sve zapanjio otkrićem: „Zbog ovog doručka sam se ugojio 10 kg“

U nedavnom intervjuu za BBC-jev podkast „Samo jedna stvar“ profesor Tim Spektor je podelio svoje lično iskustvo nesvesnog dobijanja 10 kilograma viška tokom jedne decenije, zbog lošeg izbora doručka.

On je odlučio da promeni svoju jutarnju rutinu nakon što je primetio skok nivoa šećera u krvi odmah nakon što je jeo ono što je mislio da je „zdrava ishrana“.

Ispostavilo se da je njegov doručak koji su činili tost i marmelada, uz šoljicu čaja i čašu soka od pomorandže, uzrok gojenja. To ga je navelo da podstakne ljude da eksperimentišu sa opcijama za doručak kako bi pronašli ono što im najviše odgovara.

„Moj doručak je uglavnom bila šolja čaja sa malo masnog mleka, čaša soka od pomorandže, tost i marmelada. To je dovelo do toga da sam se ugojio 10 kilograma za 10 godina. Tek kada sam počeo da pratim nivo šećera u krvi dok sam doručkovao, shvatio sam istinu. Postojao je zabrinjavajući znak da ovi ugljeni hidrati i šećeri nisu pravi izbor za mene“, rekao je on.

Zanimljivo je da je doktor Spektor otkrio da nivo šećera u krvi njegove žene različito reaguje na isti doručak. To ga je navelo da naglasi važnost individualnog eksperimentisanja kada je u pitanju izbor doručka.

Tim Spektor sada bira doručak sa visokim sadržajem masti, koji se sastoji od punomasnog jogurta sa orasima, semenkama i bobičastim voćem.

„Zato kažem da eksperimentišete sa doručkom, jer je za mene bilo dobro da pređem na doručak sa visokim sadržajem masti. Dakle, jedem punomasni jogurt sa malo orašastih plodova i semenki, i dodam koje god bobičasto voće imam – bilo zamrznuto ili sveže, u zavisnosti od godišnjeg doba. A čaj sam zamenio kafom“, rekao je doktor.

Kako je naveo, u njegovom slučaju rezultati su bili odlični – ne samo da mu se nivo šećera u krvi stabilizovao, već je iskusio i smanjenu glad.

„Bila je to radikalna razlika. Nisam imao skokove nivoa šećera u krvi. Takođe, nisam se osećao ni približno tako gladan već u 11 sati na poslu, kao ranije“, zaključio je.

(Lepa&Srećna/Stil)

