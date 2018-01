Prelazak na zdraviju ishranu ima i negativne posledice

Iznenadni prelazak na znatno zdraviju ishranu može šokirati vaš organizam i voditi nuspojavama koje vam se neće svideti, tako da i o njima ipak morate znati ponešto. Iznenadna promena ishrane sigurno će uticati na promene u organizmu pa da vas one ne bi iznenadile i odvratile od zdravijeg života kojem težite, saznajte šta sve možete očekivati.

O nuspojavama prelaska na zdraviju ishranu pričala je Mišel Bab, specijalista za funkcionalnu ishranu i autorka knjige „Anti-Inflammatory Eating for a Happy, Healthy Brain“, a ona tvrdi:

1. Očekujte probavne smetnje i probleme

Zdravija ishrana, posebno nakon praznika, znači veći unos voća i povrća, odnosno vlakana koji će sigurno ostaviti traga u probavnom traktu. Moguće je da vam to proredi stolicu pa ako će vas creva jako mučiti, pokušajte postepeno uvesti veće količine vlakana, a ako uz povećanu količinu vlakana nećete povećati unos vode, moguće je da će vas vlakna zatvoriti. Krenite postepeno i nemojte zanemariti vodu.

2. Možda ćete slučajno dobiti koji kilogram

Moguće je i to, jer kad ljudi pređu na zdraviju ishranu, jedu češće, a često i više, a čak i ako znate da jedete zdravo, moguće je da će vam sada trebati malo veće količine, što može voditi privremenom nakupljanju dodatnih kilograma. Zato budite malo oprezniji čak i ako je u pitanju zdrava hrana, jer i ona u sebi ima kalorije koje će biti višak, ako ćete ih jesti u većim količinama.

3. Jedete „pogrešnu“ zdravu hranu

Iako se navodno „sve zna o zdravoj hrani“, mnogi i dalje smatraju da je prava dijeta samo ona koja nalaže izbacivanje loših namirnica. Tada ljudi obično izbace jednu vrstu namirnica (najčešće ugljenih hidrata ili masti), pa se nakon kratkoročnog mršavljenja opet vrate na staro. A tada se vrate i kilogrami i stare nezdrave navike. Balans je reč i navika koju trebate.

4. Gasovi

Iako se u januaru preporučuje hrana sa vlaknima, a koje u sebi imaju puno probiotika, poput kiselog kupusa, znajte da takva hrana, ako je počnete unositi naglo, u većim količinama, može prouzrokovati bolnu nadutost, nelagodu u crevima i, realno, ne baš prijatan miris gasova. Zato s tim namirnicama takođe budite jedno vreme malo oprezniji i jedite u manjim količinama, uz drugo povrće.

5. Gubite volju

Nakon prvih dana zdravijeg režima mnogi polako počinju da gube volju, najčešće zato što im se zdrava ishrana odjednom čini jako komplikovanom. Traži se unos puno vrsta namirnica, za to treba vremena i truda za pripremu, pa mnogi tokom dana već počinju da posežu za starim grickalicama i obrocima. Ne dajte da i vas zaustavi baš to – planirajte unapred, idite u veliki šoping i tu naviku zadržite i za kasnije. Tako ćete pri ruci uvek imati barem deo onoga što će vam trebati. Od voća do semenki.

6. Razočaranje

Zadavanje ciljeva baš je motivirajuće, dok su god oni – realni. Zato nemojte već u januaru zadati veliki gubitak kilograma ili druge velike ciljeve jer ćete tako sigurno biti razočarani. Planirajte korak po korak i isto očekujte i od svojih ciljeva. S vremenom će sve doći na svoje, i zato ustrajte.