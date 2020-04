Dr Kon: Evo kad se može očekivati kraj epidemije

Epidemiolog Predrag Kon kaže da se kraj epidemije korona virusa može očekivati oko 10. i 12. nedelje, kao i da nam pre toga sledi ukidanje vanrednog stanja. Imamo pred sobom još određene praznike i vremena kada se uobičajeno okupljamo, realno je očekivati da se tek posle toga potpuno ukine vanredno stanje, poručuje Kon.

On ističe da je utisak da je korona virus oslabio.

„Sve više otkrivano vrlo blage slučajeve, pa čak i asimptomatske tamo gde radimo istraživanja kao što je bilo u socijalnim ustanovama gde su se pojavljivali oboleli pa smo testirali i zaposlene, tu smo otkrivali one bez ikakvih simptoma“, rekao je Kon za RTS.

To znači, kako kaže Kon, da je virus uveliko u cirkulaciji, ali da izaziva vrlo blago oboljenje ili nikakvo.

„To će tek da se ispituje na leto, da bi se mogla procenjivati situacija, ali čini se da virus vrlo ozbiljno slabi“, dodaje Kon.

Kada je reč o tome šta može da bude potencijalna pretnja u sedmoj nedelji, Kon kaže da to može da bude ulaz u neke kolektive, zdravstvene ili socijalne, ostali su uglavnom zatvoreni.

„Kada budemo postepeno vraćali mere moramo da vodimo računa da nas nešto ne iznenadi, neka greška. Dakle, svi oni koji treba da počnu da rade, treba da poštuju sve ono što je propisano“, rekao je Kon.

Na pitanje kada možemo da očekujemo kraj epidemije, Kon kaže da kada budemo izašli iz osme nedelje onda se približava kraj.

“Tako negde oko 10. i 12. nedelje se može očekivati da više nema nikakve epidemije, ali da nestane virus to je sve manje verovatno, tako da će se pratiti njegovo prisustvo i tokom toplijih dana, ali neće biti epidemije“, objasnio je Kon.

Što se tiče kraja vanrednog stanja, Kon kaže da je to nešto što će prvo da se ukine.

„Imamo pred sobom još određene praznike i vremena kada se uobičajeno okupljamo, realno je očekivati da se tek posle toga potpuno skine vanredno stanje, pre toga je manje verovatno, mada nije nemoguće“, ističe Kon.

Ukazao je da će sama epidemija i dalje trajati i da u okviru nje postoje vanredne mere – zabrana javnog okupljanja, zabrana rada škola.

„Postupno će to da se uvodi i ne treba da bude strah da se ljudi plaše od naglog uvođenja redovnog života. Mi se moramo vratiti u život i biće malo to drugačije i imaćemo prelazni period, sve će to proći“, zaključio je Kon.

(Sputnjik)