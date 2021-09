Istraživanje Moderne govori da je potrebna buster doza

ČIKAGO – Najnoviji podaci dobijeni istraživanjem kompanije Moderna o efektima njihove vakcine pokazuju da zaštita koju ona pruža vremenom slabi, što je dodatni argument da je potrebna buster doza, saopštila je danas ta kompanija.

„To je samo jedna procena, ali to znači, s obzirom na predstojeću jesen i zimu, da bi zbog imuniteta koji vremenom slabi, to moglo da dovede do minimum 600.000 novih slučajeva korona virusa“, rekao je predsednik Moderne Stiven Hoge, preneo je Rojters.

On nije precizirao koliko slučajeva bi imali teške simptome, ali je naveo da bi neki zahtevali hospitalizaciju.

Ovi podaci su u suprotnosti sa podacima nekoliko nedavnih studija koje su sugerisale da zaštita Modernine vakcine traje duže od Fajzera i BajoNTeka.

(Tanjug)

