Klop nezadovoljan igrom protiv Lestera

Trener Liverpula Jirgen Klop kritikovao je igru svojih fudbalera u porazu od Lestera, rekavši da uz takve partije neće nadoknaditi zaostatak za vodećom ekipom Premijer lige Mančester sitijem.

Liverpul je sinoć na gostujućem terenu izgubio od Lestera sa 0:1 i sada zaostaje šest bodova za vodećim Stiijem. Takodje i trećeplasirani Čelsi ima šest bodova manje od Sitija.

Siti će igrati dva puta pre naredne utakmice Liverpula i u slučaju obe pobede „pobeći će“ na 12 bodova.

„Mi igramo protiv Čelsija, pa neće obe ekipe moći da uzmu po tri boda. Žao mi je zbog toga, naš plan večeras nije bio da damo Sitiju šansu da pobegne. Ali, ako budemo igrali ovako, ne moramo ni da razmišljamo o tome da stignemo Siti. Ako budemo igrali naš fudbal, možemo normalno da pobedjujemo“, rekao je Klop posle utakmice, preneo je Skaj.

Klop je rekao da ekipa nije ličila na sebe i da mora da se popravi.

„Videćemo koliko bodova možemo da uzmemo i šta će to da znači. Nemam pravo objašnjenje šta se dogodilo, a moja najveća briga u ovom trenutku je da pronadjem objašenjenje za to, a ne zaostatak za Sitijem. Znam da je lako reći, ali i da smo pobedili sa 2:1, ne bi mi se dopala naša igra. Večeras mi se mnogo toga nije dopalo u našem fudbalu“, dodao je on.

Lester je igrao i pre dva dana i izgubio od Sitija sa 3:6, a utakmica Liverpula i Lidsa bila je odložena zbog korona virusa u ekipi Lidsa. Pre tog meča, Klop se žalio na težak raspored tokom praznika u Engleskoj.

„To je lepa priča o tome da se momak žalio što će igrati 26. i 28. decembra, a samo je igrao 28. i izgubio od momka koji je morao da igra i 26. i 28. decembra“, naveo je Klop.

Najbolju šansu na utakmici propustio je Mohamed Salah, kome je golman Lestera Kasper Šmajhel odbranio jedanaesterac u 16. minutu.

Lester je ostvario sedmu pobedu i popeo se na deveto mesto na tabeli. Ekipa je imala težak decembar, pobedila je samo jednom u prethodnih šest utakmica i ispala je iz Lige Evropa i Liga kupa.

„Igrači su uložili herojski napor kada pomislite na to koliko je imala vremena za oporavak za utakmicu protiv ekipe koja je toliko jaka i atletska. Protiv Liverpula ne možete da sačuvate svoju mrežu ako svi ne rade svoj posao. Ali ovo treba staviti u kontekst posle meča sa Mančester sitijem“, rekao je trener Lestera Brendan Rodžers.

On je dodao da je tokom utakmice promenio formaciju i da je ekipa pobedila kolektivnom igrom.

„Pomislio sam da se vratimo na našu osnovu, na old skul sistem, da se branimo na pravi način. To smo i uradili. Centarhalfovi su bili sjajni, ali svi su doprineli“, naveo je Rodžers.

(Beta)

