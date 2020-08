Maske nisu dovoljne: Glavni američki epidemiolog predlaže ovo (foto)

Doktor Entoni Fauči, vodeći američki stručnjak za zarazne bolesti, rekao je da nošenje vizira ili naočara uz masku za lice pruža bolju zaštitu od virusa.

„Teoretski, trebalo bi da zaštitite sve mukozne površine (oči, nos, usta). Stoga, ako imate naočare ili vizir, trebalo bi da ih koristite“, rekao je Fauči u intervjuu za Ej-Bi-Si njuz.

Centri za kontrolu i prevenciju bolesti već preporučuju nošenje maske za lice u javnosti, koja prekriva nos i usta, ali napominju da virus može ući i kroz oči.

Fauči je preporučio naočare za one koji žele „savršenu zaštitu“ od kovida 19, ali priznaje da to nije „univerzalna preporuka“, jer ljudi masku lako mogu da nabave ili sašiju, što nije slučaj sa naočarima i vizirima.

Fauči je rekao da ohrabruje ljude da prime vakcinu protiv sezonskog gripa i da se nada da će maske za lice štititi kako od gripa, tako i od virusa korona, preneo je Ej-Bi-Si.

