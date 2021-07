Od danas nove mere u Grčkoj

Drastičan skok broja novozaraženih u Grčkoj primorao je vlasti te zemlje da od danas uvedu nove mere radi sprečavanja daljeg širenja koronavirusa.

Na dnevnom nivou je oko 3.000 zaraženih u Grčkoj, što je sedam puta više nego pre tri nedelje, prenose mediji.

Zbog toga vlasti pokušavaju da nađu način da smanje broj zaraženih. Zatvaranja neće biti, ali će uz pomoć nekih mera pokušati da smanje ili bar zadrže ovakve brojeve na dnevnom nivou.

U restoranima će moći da bude popunjeno do 85 odsto kapaciteta. U zatvorene prostore, poput restorana i bioskopa, više neće moći da uđu oni koji nisu vakcinisani. Ipak, oni će moći da sede u baštama kafića i restorana.

Bez ograničenja za turiste

Za mesta na otvorenom ne važe mere, tako da i nevakcinisani mogu da sede u kafićima i restoranima koji imaju bašte i neće biti ograničenja za turiste.

Kazne za one koji falsifikuju sertifikate je 3.000 evra, a za one koji pokušaju da uđu u zatvoreni prostor ugostiteljskih objekata, a nisu vakcinisani, kazna je 300 evra.

Za sada nema nikakve bojazni da naši turisti dođu i letuju u Grčkoj. Vlasti obećavaju da zatvaranja neće biti i uz poštovanje mera na koje smo već navikli, a to je držanje distance, pranje ruku i slično može bez problema da se boravi u grčkim letovalištima.

Grčke vlasti uvode i nove kategorije zanimanja za koje će biti obavezna vakcinacija, poput onih koji rade u domovima za stare, u zdravstvenim centrima pa čak i oni koji rade u kuhinjama restorana.

Kada je reč o mladima, do sada je vakcinisano 11 odsto onih koji su u kategoriji mladih do 24 godine. Od juče je počelo i vakcinisanje tinejdžera od 15 do 18 godina, zbog čega je bilo i protesta.

U Grčkoj su trenutno od vakcina raspoložive Fajzerova, Modernina i AstraZeneke i dok su pre mesec dana punktovi za vakcinaciju bili puni, sada više nisu.

