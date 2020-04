Presek stanja u vezi sa koronavirusom u Srbiji, popuštaju se mere

U poslednjih 24 sata u Srbiji su registrovana 222 nova slučaja Kovida 19, ukupno 8.497, preminulo je još sest osoba, ukupno 168 preminulih, a izlečeno je 1.260 pacijaneta, saopštila je zamenica direktora Insituta „Batut“ Darija Kisić Tepavčević.

Ona je, na pres konferenciji, rekla da je u poslednja 24 sata testirano 5.446 osoba, od kojih su 222 pozivitne na prisustvo na virus korona.

Hospitalizovano je 2.517 pacijenata, a na respiratoru je 79 pacijenata.

U poslednja 24 sata preminulo je još šest osoba, kao posledica inefkcije virusom korona, tri muškarca i tri žene, a ukupno je 168 preminulih.

Do sada je izlečeno 1.260 osoba, rekla je Kisić Tepavčević.

Dr Branislav Tiodorović najavio je odluku Kriznog štaba o popuštanju mera u Srbiji.

„Prema odluci Kriznog štaba mere zaštite protiv kovid 19 se ublažavaju, Već od danas parkovi i šetališta mogu biti otvoreni, oni koji koriste tu pogodnost moraju održavati propisano rastojanje. Takođe od danas, treninzi na otvorenom se dozvoljavaju sa potpunim poštovanjem utvrđenih preporuka“, rekao je Tiodorivić.

On je dodao da će od 4. maja gradski prevoz u Novom Sadu i Kragujevcu kreće sa radom, dok u Beogradu i Nišu od 8. maju, ali bez uključivanja klima uređaja.

„Od 4. maja uz korišćenje svih mera železnički i međumesni prevoz može da se odvija, ali takođe uz poštovanje svih mera. Istog dana počinju da rade kafići i restorani, to je moguće u baštama uz korištenje distanci, dok to sve treba primeniti i u zatvorenom“, rekao je on.

Tiodorović je rekao da od 8. maja sa radom mogu početi i tržni centri.

„Od 11. maja iz potrebe da privreda krene, ali i uz druge potrebe, počeće da rade vrtići i produženi boravak u školama“, rekao je on.

Tiodorović je najavio i da će od 18. maja biti omogućen i avio prevoz.

(Tanjug, B92)