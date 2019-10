Analni seks – činjenice i rizici

Iako je za mnoge i dalje tabu, došlo je do promene u kulturi kada je u pitanju heteroseksualni analni seks. Mlade žene-devojke sve više se žale da su pod pritiskom da rano imaju analni seks. I „starijim ženama“ (koje su dugo u vezi) parteneri često predlažu analni seks.

Veliki deo ovog novog pritiska nastao je zbog promena u pornografiji, koja sada rutinski prikazuje analni seks u heteroseksualnim scenama. Mnogi muškarci koji gledaju pornografiju pogrešno veruju da žene imaju moćne orgazme tokom analnog seksa.

Muškarci obično smatraju da se njihove partnerke opiru predlozima za analni seks jednostavno zato što nisu probale i ne znaju koliko će uživati u njemu.

Činjenice

Bez obzira na mitove, navodimo nekoliko osnovnih činjenica:

Samo oko 2% žena uživa u analnom seksu.

Studije su pokazale da je 36% žena probalo bar jednom analni seks.

Analni seksualni bol posledica je istezanja mišića oko anusa (sfinkter anusa) i krivine u ženskom rektumu (zadnji deo debelog creva pred anusom).

Ako se postepeno i strpljivo pristupa analnom seksu, tokom nekoliko meseci bol se može smanjiti ili eliminisati, a uživanje povećati. Da li neke žene uživaju u analnom seksu?

Veliki broj žena uživa u stimulaciji anusa čak i ako ne želi penetraciju.

Mali procenat žena, nakon procesa istezanja analnog sfinktera, voli osećaj punosti i uživa u ponovljenom analnom seksu. To može biti uzbudljivo seksualno uzbuđenje za njenog partnera, a to može da stvara dodatno uzbuđenje za ženu.

Zašto žene to ne žele?

Žene treba same da odluče da li žele ili ne da probaju analni seks. One znaju da li im to pričinjava zadovoljstvo ili ne i da li će uživati. Žene imaju pravo da odbiju analni seks i ne treba ih prisiljavati na to već to treba da bude zajednička odluka i zajedničko zadovoljstvo.

Evo nekih razloga zbog kojih žene ne žele analni seks:

Bol

tokom analnog seksa je prvi odbijajući razlog. Bol tokom analnog seksa stvara odbojnost i ne pričinjava dovoljno zadovoljstva ženi, a od ponovljenog pokušaja obično se ima strah jer se javlja bol iako su partneri već jednom pokušali. U stvarnosti, iako postoje erotički nabijeni nervni završnici oko anusa, veoma mali broj žena doživi orgazam kroz analni seks.

Infekcije

– analni seks u porno industriji često isključuje pripreme i „usputne radnje“ zbog kojih bi takav seks bio manje zanimljiv nego što bi to moglo biti u stvarnosti. I zaista, analni seks nije sanitarno najbezbedniji. Šta god da dodiruje ili prodire u anus, ne treba da dodirnuje vaginu ili vulvu, a da se pre toga ne pere sapunom i vodom. Fekalna materija može da sadrži bakterije koje često mogu izazvati infekciju vaginalnog ili urinarnog trakta. Ono što se često vidi u porno filmovima jeste „naizmenični analni pa vaginalni seks“ što bi praktično odmah dovelo do raznih vaginalnih infekcija kod žene.

Tabu

– analni otvor nam se od malena predstavlja kao nešto veoma prljavo, jer je to mesto izlaska kontaminiranih fekalija. Nesvesno veliki broj odraslih prenosi ovakve snažne emocionalne reakcije u svoj analni region, verujući da je čin analnog seksa ili analne stimulacije prljav. Neke religije zabranjuju analni seks. Emocije su često jače od razuma ili realnosti tako da treba voditi računa o osećanjima žene, poverenje može biti nepopravljivo prekinuto ako se ugrozi ranjivost žene i ona prisili na analni seks iako joj se to ne sviđa (ako joj je to odvratno).

Zašto muškarci žele analni seks?

Tabu – sve što je zabranjeno kulturno ili društveno može povećati seksualno uzbuđenje.

Raznovrsnost

– u principu, muškarci vole raznolikosti u svojim seksualnim iskustvima, a analni seks predstavlja drugu opciju.

Zategnutost

– česta je muška fantazija da će anus biti jači (čvršće steže) od vagine, mnogi muškarci smatraju da će više uživati ako ih mišići anusa jače stegnu.

Zadovoljstvo žene

– zbog snažnog uticaja pornografske industrije, mnogi muškarci smatraju da kada „običnom seksualnom odnosu“ dodaju i analni seks, žena će biti više zadovoljna i imati više orgazama ili „jači“ orgazam.

Kako rešiti naše razlike?

U vezi muškarca i žene svako bi trebalo da ima pravo da kaže šta mu je prijatno a šta neugodno, pa i u seksu. Takođe, imamo pravo da želimo da istražujemo u seksu kako bismo pronašli šta nam je uzbudljivo a šta prijatno.

Predlažemo da partneri postavljaju jedno drugom pitanja i čuju odgovore o zajedničkom seksualnom životu:

Možeš li mi reći šta bi moglo da poveća naša uzbuđenja tokom seksualnog odnosa?

Možeš li da ispitaš svoja osećanja i kažeš mi zašto imaš otpor prema nekim seksualnim pozama ili prema analnom seksu?

Da li bi nam glasno izgovaranje fantazija tokom seksualnog odnosa pričinilo određeno zadovoljstvo čak i ako ne „radimo“ to o čemu pričamo?

Da li imaš predloge koje novine da uvedemo u naše seksualne odnose?

Navedena pitanja i odgovori na njih mogu pomoći svakom partneru da se čuje, čak i ako razlike u stavovima i zadovoljstvu ili nezadovoljstvu ne dozvoljavaju kompromise.

Naravno, na kraju, žena ima apsolutno pravo da se suprotstavi analnom seksu (ili nekoj njoj neodgovarajućoj seksualnoj pozi), ali važno je da se oba partnera poštuju i čuju stav drugoga o tom pitanju.

Odnosi u ljubavi i seksu treba da budu takvi da partneri rade nešto što ih oboje čini srećnim, a ne da zadovoljstvo jednog partnera ide na „štetu“ drugog.