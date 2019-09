MRAČNI pratilac seksualnog čina

Iako bi seks trebalo da bude prijatno iskustvo, mnogi imaju problema tokom seksa, što može dovesti do takozvane seksualne anksioznosti. To stanje je jedna vrsta nemogućnosti uživanja u seksualnom odnosu. To je nedovoljno uživanje u seksu zbog preokupacije pitanjima o načinu i kvalitetu odnosa, kao i zbog nesigurnosti u seksu.

Seks nije samo fizička stvar. Uzbuđenje je povezano sa emocijama i sa samim umom. Ukoliko je um previše opterećen, telo negativno reaguje i tada često nema prijatnog seksualnog iskustva niti uzbuđenja.

Seksualna anksioznst je mnogo češće prisutna kod muškaraca nego kod žena.

Uzroci seksualne anksioznosti mogu biti razni, a najčešći su:

strah od toga da niste dobri u krevetu

nezadovoljstvo ličnim fizičkim izgledom

poteškoće u vezi sa partnerom

zabrinutost za veličinu polnog organa

strah od prerane ili prekasne ejakulacije…

Žene najčešće imaju zabrinutost hoće li uživati u seksualnom odnosu i hoće li doživeti orgazam.

Simptomi seksualne anksioznosti prisutni su jer stanje uma ima veliki uticaj na seksualno uzbuđenje. To se može desiti i kada vam je partner seksualno privlačan.

Kod muškaraca najčešće dolazi do suženja krvnih sudova, pa se smanjuje dotok krvi do penisa, što otežava potrebnu erekciju.

Kod žena anksioznost najčešće utiče na vlažnost vagine, kao i želje za seksom. U mnogim slučajevima i lekovi za neki drugi zdravstveni problem mogu uticati na seksualnu anksioznost, pa se zato savetuje odlazak lekaru svima koji imaju probleme tokom seksualnog odnosa.

Lekovi i druge terapije mogu pomoći u lečenju erektilne disfunkcije i drugih seksualnih problema gde je uzrok fizičke prirode. Ukoliko uzrok seksualne anksioznosti nije fizičke prirode, savetuje se razgovor sa stručnim licem (seksolog).

Preporučuje se otvoreni razgovor sa partnerom na ovu temu jer se tako može imati osećaj olakšanja, a može se kasnije imati i još prisniji i intimniji odnos.

Međutim, intimni odnos među partnerima može se stvoriti i bez samog čina seksa, na primer masaža, topla kupka, čime se postiže opuštenost i stvara manji rizik za seksualnu anksioznost.

Zajedničko gledanje dobrog filma ili slušanje romantične muzike dok ste zajedno pomaže u rasterećenju uma pa se tako umanjuje rizik od seksualne anksioznosti.

Na kraju možda najbolji savet za seksualnu anksioznost jeste da se smirite u sebi. Ne pokušavajte da budete ono što niste, prihvatite sebe takvi kakvi ste i ako nešto pozitivno možete da uradite, dobro je.