Verovali ili ne previše seksa vodi u jednu ozbiljnu bolest!

Želite poboljšati raspoloženje? Prepustite se seksualnim užicama! Ali oprezno, jer ni previše seksa nije dobro.

Većinu ljudskih emotivnih ringišpila i raspoloženja uzrokuju hormoni. Za osećaj sreće potrebna je određena doza serotonina u telu. Stoga nije tajna da se ljudsko raspoloženje menja u trenutku pod uticajem hemijskih reakcija i hormona. Ali, šta utiče na hormone? Kako navode stručnjaci, stil života – hrana, vežbe, ali i seks.

Seks i serotonin – dobitna kombinacija

Većina se ljudi nakon seksa oseća sjajno. Adrenalin prolazi kroz vene i raspoloženje se trenutno popravlja. I vežba popravlja raspoloženje, ali putem endorfina. Dakle, seks i vežba, kako objašnjavaju stručnjaci za „Science Magazine“, najbolji su prirodni načini poboljšavanja raspoloženja. Žene koje su posebno pod uticajem hormonalnih procesa, pogotovo u vreme menstrualnog ciklusa, takođe intenzivnije osećaju hormone koji se otpuštaju za vreme, tokom i nakon seksa.

Serotonin je najvažniji hormon koji utiče na mentalno stanje čoveka i njegovo raspoloženje. Odgovoran je za još nekoliko telesnih funkcija poput dovoljno količine energije u organizmu. Ali, svaka medalja ima drugu stranu, pa tako i ova lepa priča o serotoninu i seksu. Ako ste se ikada pitali može li previše seksa biti opasno, odgovor je – da! Naime, mogu se javiti određeni problemi jer seks „troši“ serotonin koji je potreban i za neke druge procese u telu. Ali, nema potrebe za preteranu zabrinutost jer većina ljudi, ipak, ne praktikuje seks toliko često.

Nakon vrhunca – depresija

Iako seks dovodi do euforije, može rezultirati i depresijom, posebno kod muškaraca. Kako? Nakon ejakulacije dolazi do, recimo to slikovito, pražnjenja mozga. To utiče na proizvodnju serotonina, odnosno usporava je, pa se kao rezultat toga javlja kratkotrajna depresija. Vrlo slični procesi događaju se i nakon masturbacije.

Takav gubitak serotonina dovodi i do neuravnotežene proizvodnje melatonina. To je hormon koji je odgovoran za kontrolu biološkog sata i koji šalje signale mozgu i telu kada je vreme za spavanje. Svi znate kako ljudi mogu biti nervozni kada su pospani, a to se događa zato što telu nedostaje melatonina.

Nekoliko je istraživanja pokazalo da seks blagotvorno uteče na zdravlje, raspoloženje, pa čak i dugovečnost. U korenu svega toga se kriju hormoni – oni koji nam nekada toliko ulepšavaju život, ali katkada nas dovedu i u teška stanja. To je, slažu se svi, potpuno normalno. Ako želite prirodno delovati na popravljanje vlastitog raspoloženja, birajte, dakle, seks. Nivo serotonina u vašemu telu sigurno će rasti, a vi ćete biti puno bolje raspoloženi.

