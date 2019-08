Žene priznale: Ove poze im garantuju postizanje vrhunca u seksu

Za neke žene postizanje orgazma tokom seksa može biti težak zadatak. Ove žene su podelile svoja iskustva o pozama u kojima su napokon uspele da dođu do cilja.

1. Misionarska poza

– Čitala sam o najboljim pozama za orgazam u časopisu i malo sam eksperimentisala s vibratorom. Zatim sam testirala svoja znanja s novim partnerom. Pre toga nikada nisam doživela orgazam tokom seksa, ali smo odlučili da probamo dobru staru misionarsku pozu s podignutim bokovima. Podigla sam kukove, kao da ću napraviti most, i uspela sam. Sad koristim jastuk za podupiranje kukova i većinom doživim orgazam. Takođe lako dođem do orgazma ako sam ja gore, to je nešto što sam shvatila eksperimentišući s različitim partnerima – Tiffany Y.

2. Obrnuta kaubojka

– Moj dečko ne može ostati ‘tvrd’ duže od pet minuta zbog čega mi je doista bilo teško da doživim orgazam (nešto što još nisam doživela u svoje 23 godine). Toliko sam želela da razumem tu senzaciju o kojoj sam čitala i slušala priče prijateljica. Shvatila sam da moj dečko najduže može izdržati u obrnutoj kaubojki. I, kroz pokušaje i greške, shvatili smo da mogu doći do orgazma ako mi trlja klitoris dok je u meni i ‘nabija me’ dovoljno snažno. Nas dvoje se radi toga osećamo puno bliže i intimnije – Catherine L.

3. Prljavi ples

– Ovo bi moglo zvučati čudno, ali ja sam prvi put doživela orgazam tokom seksa kad su mi noge ‘visile’ s kreveta (ili kauča, zavisno od toga gde se odvija). Izgleda čudno, ali to je savršen ugao jer mesto na kojem on gura pogađa tačno u G-točku.

Upozorenje: ova poza zahteva i neke trbušne mišiće jer se zadnjica nalazi pola na krevetu, ali dostizanje vrhunca čini to vrednim – Anonymous.

4. Kaubojka

– Godinama nisam imala problema s orgazmom, osim tokom seksa. Bilo mi je lakše koristiti ruke (čak ni ruke mog supruga nisu ‘bile dobre’). Prvi put sam postigla orgazam kad sam bila gore. Nešto je bilo u trenju, trljajući se o zdjelicu mog muža dok me vukao naprijed-natrag što me stimulisalo da dođem do orgazma. Još uvek nismo sigurni je li pogodio moju G-tačku. To je sledeće na našem popisu – Ally W.

5. Podignuti kukovi

– Trebalo mi je dosta vremena i nekoliko muškarca da shvatim da do orgazma mogu doći dok ležim na stomaku s podignutim kukovima (prirodno ili poduprtima jastukom). Ako muškarac ima manji penis, koristim veći jastuk tako da su mi kukovi podignuti više da on potiskuje pod većim uglom – Maria B.

6. Jedna noga na ramenu

– Moj novi dečko ima poprilično velik penis i ispočetka me to plašilo. Ali sada ga u potpunosti prihvatam. Zajedno smo pronašli gde se nalazi moja G-točka i isprobali gotovo svaku pozu. Ono što mi je konačno pomoglo je podizanje moje leve noge iznad njegovog desnog ramena – Cassie R.

7. Sporo i mirno

– Nisam uspela da doživim orgazam s bilo kim – za to mi je trebala ozbiljna veza i mnogo hemije kako bi došla do tačke u kojoj sam se osećala dovoljno ugodno da se opustim. Ono što funkcioniše za mene je spori seks. Sviđa mi se kad se pogledamo i vidim da ga zadovoljavam. To me stvarno uzbuđuje. Takođe mogu da doživim orgazam u misionarskom položaju kad polako penetrira, gleda me u oči i dodiruje u isto vreme – Katie K, prenosi Men’s Health.