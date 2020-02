Zgranućete se: otkrivena 3 dominantna ženska seksualna poremećaja

– Autor teksta je – Litvak Mihail Efimovič, psiholog i psihoterapeut sa 40-godišnjim iskustvom, doktor medicine, autor mnogih knjiga iz praktične i popularne psihologije.

Krenem da čitam tekst i zgrozim se na neke izjave:

„P: Šta mislite povodom toga što sada devojke žele da se udaju za statusne muškarce?

O: Pravilno. To znači da sazrievaju. Ali treba i same da su statusne. Nažalost, kod nas, većina žena ima psihologiju latentne prostitutke…“

Na takvo pitanje reći samo to: „Pravilno. To znači da sazrevaju“, bez dodatnog objašnjenja o tome šta je prvo i najvažnije što treba da gleda kod osobe za koju se vezuje, e to može biti dobar putokaz u propast (pogotovo ako to tako kažete devojci od 16, 17, 18 godina).

„Deca su nešto efemerno. Deca, bez obzira na to kakva su, loša ili dobra, ipak će otići od vas sa 18 do 20 godina. Muškarac i žena su bliži jedno drugom, a deca su nešto privremeno. Sporedni proizvod naše ljubavi.“

„Kada žena veruje da je dete najvažnija stvar u životu, ona nikada neće biti srećna u braku.“

Šta da kažem, Bože me sačuvaj! Čovek koji ima takav stav i tako razmišljanje o deci sigurno će i sam doživeti da bude jednog dana nešto sasvim sporedno u životima svoje dece.

I na kraju izjava vezana za naslov iz teksta: „Žene imaju tri seksualna poremećaja: pedofiliju, zoofiliju, mazohizam. Prvo, biraju muškarca ne za muža, već za vaspitanje. Drugo, žive sa alkoholičarima. A šta je alkoholičar? To je životinja. I treće, pate od mazohizma: vole kada ih neko maltretira.“

Nesumljivo je da postoje žene za koje važe navedene stvari, ali u ovom kontekstu to bi trebalo da znači da ovo važi za ogromnu većinu žena??? Lično mislim da greši, bar što se tiče naših žena, ali eto – mogu dame da kažu šta misle o tome.

Ceo tekst možete pročitati na donjem linku. Ima tu dosta rečenih stvari koje su na mestu. I baš u tome leži jadac – gledate mišljenje nekog eminentnog stručnjaka, vidite da je dosta toga rečenog samo po sebi logično, a onda vam takav bolestan um ubaci u podsvest da je normalno nešto što uopšte ne bi smelo da bude normalno.

