Na korak od velikog otkrića: Naučnici “izbrisali” gen koji uzrokuje opaku bolest

Kalifornijski naučnici napravili su veliki korak bliže ka pronalasku leka za Alchajmerovu bolest. Ključ njihovog uspeha nije bio u mozgu miševa, što je standardna praksa u naučnom istraživanju, već u ljudskom.

Naučnici Instituta Gledstoun, nezavisne biomedicinske institucije u San Francisku, otkrili su uzrok primarno genetičkog faktora rizika za Alchajmerovu bolest, a možda su pronašli i način da “izbrišu” njene posledice.

A major evolution in how we think about Alzheimer's: New way of defining Alzheimer’s aims to find disease sooner https://t.co/jagG8jwtbY via @nbcnews. More information at https://t.co/qupf95pHIM #ENDALZ

— Alzheimer's Assoc. (@alzassociation) April 10, 2018