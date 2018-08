Oprez: Omiljena igračka srpske dece može da bude otrovna!

Ministarstvo zdravlja ispitivanjem uzoraka poznate dečje igračke „slajm“, kod nas prevođene kao „ljigavac“, pronašlo je zabrinjavajuću količinu hemijskog elementa bora, dok za trenutno najpopularniju zanimaciju mališana — „skviši“ uopšte nemaju podatke o tome da proizvod u Srbiju stiže legalnim putem.

Da ova popularna igračka može da bude opasna po zdravlje, pokazalo je sanitarno testiranje u Velikoj Britaniji.

U osam od 11 uzoraka pronađena je opasna hemikalija bor u nedozvoljenim količinama. Ljigavaca ima različitih boja i veličina, a u Srbiji se mogu se kupiti za samo 50 dinara, prenosi „Blic“.

Deca ih obožavaju, jer se lepe za prste, a neretko ih i sama prave. Koliko je opasno pravljenje ljigavca u kućnoj radinosti, svedoči i slučaj iz Amerike, gde je devojčica dobila rane na rukama i to od opekotina izazvanih toksičnim materijama, jer je koristila boraks, supstancu koja se dobija do bora, a sve to je videla na Jutjubu.

„U prethodnom periodu bilo je uvoza takozvanih ljigavaca, odnosno slajma i oni su podvrgavani laboratorijskim ispitivanjima. Kod dela navedenih proizvoda utvrđen je povećan sadržaj bora, koji je prema važećim normama u EU limitiran za ovu grupu proizvoda na 300 mg/kg. Kontrola bora prema važećim propisima u Srbiji nije obavezna, ali zbog predostrožnosti, a u skladu sa normama koje se primenjuju u EU, ovi proizvodi su kontrolisani i na bor“, dodaju iz Ministarstva.

Iako evropski propisi za nas nisu obavezujući, određene mere su preduzete i to, kako ističu u Ministarstvu, u skladu sa propisima koji se primenjuju u RS — zabrana uvoza i povlačenje sa tržišta onih proizvoda za koje je utvrđeno prisustvo bora.

„Postojanju ovog hemijskog elementa u proizvodu dat je prevelik medijski značaj, jer je reč o supstanci koja ne spada u visoko toksične supstance. Ova supstanca ima široku primenu u različitim grupama proizvoda — kažu nadležni, uprkos navodima domaćih medija da velike količine ovog elementa mogu da izazovu upalu kože, iritaciju, dijareju, povraćanje, glavobolju, grčeve, depresiju, naruše plodnost ili oštete plod u stomaku majke.

Crnogorci zabranili skviši

Na mesto spinera koji je do skoro bio pravi hit među najmlađima širom zemlje, nedavno je došao naizgled simpatičan skviši — igračka koja se prodaje u različitim oblicima i veličinama, a napravljena je od savitljivog, mekanog materijala koji deca, ali i oni stariji, obožavaju da gnječe i razvlače.

Međutim, prošle nedelje crnogorskim medijima pronela se vest da je tamošnja inspekcija zabranila prodaju ove igračke, pozivajući se na zakonsku regulativu, koja ne dozvoljava prodaju robe koja podseća na prehrambene proizvode, piše „Blic“.

„Radi se o tome da proizvod neretko likom podseća na voće, sladoled ili druge slatkiše, što je prema njihovim uverenjima opasno po mališane, jer stavljanjem igračke u usta mogu lako da odgrizu deo, a što može da dovode do gušenja, trovanja i stomačnih problema. Međutim, oni se ne bave materijalom od kojeg je skviši napravljen.

Skvišija ima u raznim oblicima — životinja, hrane, predmeta…

Uzaludne su bile žalbe trgovaca da su robu uredno platili i izmirili dažbine prema državi, te da se zabrana, kako smatraju, kosi sa zdravom logikom — zakon je zakon.

U Srbiji skviši ne dolazi legalnim putem

U odgovoru Ministarstva zdravlja Republike Srbije na ovu temu navodi se da je njihova inspekcija do sada ispitivala sporni proizvod.

„Sanitarna inspekcija nije nadležna za proizvode koji na tržište dospevaju nelegalnim kanalima. Za proizvod skviši nemamo podatke da je u RS uvezen legalnim putem i u toku su dodatne provere. Ovi proizvodi se kao takvi mogu procenjivati i procenjuje se da li spadaju u takozvane ’obmanjujuće proizvode‘“, poručuju u Ministarstvu.

(Sputnjik)