Ako su di-džejevi samo marketing ne mora akreditacija

Ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio je danas da, ukoliko se modul za diplomiranog di-džeja pri Univerzitetu Megatrend, koristi samo kao marketing za postojeći program Fakulteta za kulturu i medije onda ne mora da prolazi akreditaciju u suprotnom su u obavezi.

– Ako je osnovni program za kulturu i medije tog fakulteta pri univerzitetu Megatrend malo promenio materijale i koristio samo kao marketing za postojeći program onda je to u redu i ne mora da prolazi tvrde procedure – rekao je Šarčević novinarima u Beogradu.

U suprotnom, ako je to novi program, mora da uđe u redovnu proceduru akreditacije, pojasnio je ministar i podsetio da je Načionalno akreditaciono telo u završnoj fazi formiranja i da će do početka akademske godine imati priliku samo da reši pitanje akreditacije Katedre za germanistiku u Nišu i IT program Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Ministar nije želeo da komentariše samu ideju upisivanja brucoša koji će sutra moći da se pohvale diplomom di-džeja.

– Neko je mislio da je to dobro. Koliko čujem 90 studenata je upisano, znači da je neko pogodio temu – rekao je Šarčević.

(Tanjug)