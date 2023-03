Konačno otkriveno: Evo zašto neke žene teško ili uopšte ne doživljavaju orgazam

Tokom istraživanja, 54 odsto žena između 18 i 30 godina reklo je da imaju veliki problem da dožive orgazam, dok se 36 odsto žalilo na nedostatak seksualne želje. Za žene starije od 31 godine, nedostatak seksualne želje je bio glavni problem, dok je nedoživljavanje orgazma na drugom mestu.

Problem doživljavanja orgazma bio je najviše izražen u starosnoj grupi od 18 do 30 godina (54%), dok je u starosnoj grupi od 31 do 45 godina ovaj problem bio izražen kod 43% ispitanih žena. U starosnoj grupi od 46 do 54 godina ovaj problem je bio izražen kod 48%, a kod starijih od 55 godina kod 66% ispitanica.

Dr Debra Fromer, koja je vodila studiju, rekla je da problem s orgazmom ima veliki uticaj na kvalitet života svih žena. Takve žene gube samopouzdanje i njihove emotivne veze mogu biti ozbiljno uzdrmane.

Istraživači smatraju da je faktor rizika veći kod žena koje su bile seksualno zlostavljane, zatim kod žena koje su bile zaražene nekom polnom bolešću, žena koje su podložne depresiji, starijih žena i osoba koje potiču iz siromašnijih slojeva društva. Takođe, opšte zdravlje i seksualno iskustvo igra značajnu ulogu u nastanku ovog problema.

Zaključeno je da ukupno 63 procenta žena pati od seksualne disfunkcije koja je povezana s godištem, time da li je osoba u menopauzi i da li koristi određene antidepresivne lekove.

