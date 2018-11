Grupa „Brit Floyd“ sutra u Hali sportova

BEOGRAD – „Donosimo najnovije ozvučenje, spektakularnu rasvetu i video animacije, a sviramo i Pink Floyd hitove koje do sada nismo izvodili“, najavljuju članovi grupe „Brit Floyd“ uoči sutrašnjeg koncerta u Hali sportova na Novom Beogradu.

Specijalno za tu priliku, Hala sportova je preuređena prema specifikaciji zahtevne produkcije – u parteru će biti posebna sedišta, koja će omogućiti prisutnima maksimalno uživanje u audio vizuelnom spektaklu, saopštili su organizatori.

„Ovo je naš najveći šou do sada, sa mnogo više lasera, pokretnog svetla i najnovijim video animacijama koje prate svaki Pink Floyd klasik“, tvrdi gitarista Damian Darlington.

Iako proslavljaju 45 godina od izlaska albuma „The Dark Side Of The Moon“, sviraće i numere koje do sada nisu izvodili.

„Možete očekivati potpuno drugačiju set listu od one koju smo imali prošlog puta u Beogradu. Biće tu hitova sa najvećih albuma – od „Medal“ i „Wish You Were Here“ do „The Wall“ i „The Division Bell““, poručio je Darlington.

Kaže da je fasciniran činjenicom da srpska publika zna svaki stih svake pesme „Pink Floyd“-a.

„Insistirali smo da ponovo nastupimo u Beogradu, jer pamtim sjajnu atmosferu u publici i njenu strast i poštovanje prema muzici Pink Floyda. Vaši fanovi nas uvek lepo dočekaju i zajedno sa nama uživaju u Pink Floyd live izvođenju“, istakao je Darlington.

(Tanjug)