LOS ANĐELES – Televizijska serija kablovske kuće HBO „Igra prestola“ sa 22 nominacije vodi u broju nominacija za američku nagradu Emi, a za njom slede „Zapadni svet“ i „Sluškinjina priča“.

Serija zasnovana na romanima Džordža R.R. Martina već je dva puta osvojila nagradu Emi za najbolju dramsku seriju, podseća AP.

Photo by Vince Buči/Invision for The Television Academy/AP Images

(Tanjug)