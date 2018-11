Piter Marfi večeras u Hangaru

BEOGRAD – Slavni muzičar Piter Marfi održaće nastupiće večeras u prostoru „Hangara“, u okviru turneje „40 Years of Bauhaus Ruby Celebration Feat. David J“.

Nekadašnjem frontmenu „Bauhaus“-a na turneji kojom proslavlja 40 godina kultnog benda pridružio se kao gost njegov suosnivač, basista Dejvid Džej.

Na koncertima Marfi i Dejvid Džej izvode u celosti uticajni debi album benda „In The Flat Field“ (1980), uz dodatak drugih „Bauhaus“ klasika.

Osnovani u Engleskoj 1978. godine, pioniri post-panka „Bauhaus“ isklesali su svoj jedinstveni muzički kutak kombinujući minimalizam, art rok i mračni glam rok, uz veliku dozu sopstvenog eskperimentalizma, originalnosti i duha.

Marfi, Dejvid Džej, gitarista Daniel Aš i bubnjar Kevin Haskins probiili su se hitom “Bela Lugosi’s Dead” 1979. godine, usledio je debi „In The Flat Field“ (1980), a zatim albumi „Mask“ (1981), „The Sky’s Gone Out“ (1982) i „Burning From The Inside“ (1983).

„Bauhaus“ se raspao početkom osamdesetih, da bi se povremeno kratko okupljao (peti album „Go Away White“ objavljen je 2008. godine), ali je njihovo delo ostalo izuzetno uticajano, nastavljajući da odzvanja decenijama kasnije.

Umesto najavljenog „Desert Mountain Tribe“, koji je morao otkazati dolazak u Beograd iz tehničkih razloga, pregrupa će biti „Gift“, koji će zagrejati publiku izvodeći mračne hitove ikona kao što su Dejvid Bouvi, „Depeće Mode“, „Placebo“, „Joy Division“, „The Cure“, „Inxs“, Igi Pop, „The Smiths“…

Frontmen „Gifta“ Joca Ajkula, poznat po ekscentričnom scenskom nastupu, interakciji sa publikom i harizmi, priznaje da sve potiče od umetničkog uticaja njegovog najvećeg idola Pitera Marfija.

(Tanjug)