BEOGRAD – U Beogradu je počelo snimanje prvog srpsko-kineskog filma „Bekstvo iz Beograda“ sa Draganom Mićanovićem u glavnoj ulozi.

Film bi trebalo da bude mešavina drame, akcije i komedije, a snimanje filma na beogradskim ulicama trajaće mesec dana, prenosi BBC na srpskom jeziku.

Snimanje je počelo u četvrtak, a kako se navodi, sve scene biće snimljene u starom delu Beograda.

Film bi trebalo da bude mešavina akcije, komedije i drame, a glumci će u zavisnosti od situacije pričati na kineskom, engleskom ili srpskom jeziku.

Radnja filma vrti se oko muškarca koga glumi Endrju Lin (49).

„Priča je o devojci koja dolazi u Beograd da nađe oca. Njega ja igram. Otac živi u Srbiji već 20 godina i bori se da preživi, pa je radio i nekakve ilegalne stvari. Draganu (Mićanoviću) dugujem mnogo novca i on me zbog toga tera da nešto ukradem ili će me ubiti“, opisao je Lin zaplet.

On je dodao i da međunarodna ekipa dobro sarađuje.

(Tanjug)