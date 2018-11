Počeo 9. Green fest

BEOGRAD – Projekcijom višestruko nagrađivanog dokumenatarnog filma “Riverblue: Da li moda može da spase planetu?” i dodelom nagrada pobednicima takmičarskog filmskog programa, večeras je u Domu omladine Beograda svečano otvoren 9. Međunarodni festival zelene kulture “Green Fest”, koji će trajati do 16. novembra.

Za nagrade festivala takmičilo se 1.486 filmova iz 100 država, a odluku o pobednicima doneo je žiri u sastavu: Marko Volf iz Slovenije (predsednik), Pjotr Bieodron iz Poljske i Alberto Guiterez Diaz iz Španije.

Nagradu za najbolji kratki film festivala osvojio je Filip Filković iz Hrvatske za “The Last Well”, dok je nagradu za najbolji omladinski film pripala Buraku Erdoganu iz Turske za film “The Nest”.

Najbolji film u trajanju do jednog minuta je “Scream” Gonzaga Legoa iz Francuske, a najbolji animirani film je “Look” litvanskog reditelja Meindardesa Valkevičiusa.

“Crna senka zelene energije” Dragana Gmizića najbolji je srpski film festivala, dok je nagrada za najbolji film o prirodi dodeljena Nilu Losinu i Nejtanu Dapenu za film “Snows of the Nile“ (SAD).

Pobednički filmovi će biti prikazani 16. Novembra.

Prvog dana festivala zabeležen je, prema rečima organizatora, odličan odziv posetilaca, a na repertoaru je bio i film koji prati temu ovogodišnjeg festivala, „Plastični okean“, u izvršnoj produkciji Leonarda Di Kaprija.

Ulaznice koštaju 200 dinara za pojedinačne i 150 dinara za grupne posete, a posetioci pored filmova mogu pogledati postavke mladih i afirmisanih autora iz Srbije, poput akademskog umetnika Ivana Kocića, dizajnerki Milice Marinković i Jane Blue, kao i postavku „Podmorničarka“ slovenačkog vajara Roberta Juraka.

Predstavljeni su I ekološki i reciklirani proizvodi, a “Zeleni trg” će biti otvoren svakog dana od 17 do 20 časova.

