Pronađen tunel ispod Mesečeve piramide u Meksiku

Arheolozi Nacionalnog instituta za antropologiju i istoriju u Meksiku otkrili su podzemni tunel ispod Mesečeve piramide u drevnom gradu Teotivakanu, koji verovatno vodi u grobnicu, saopštio je list „Meksiko njuz dejli“. Prema mišljenju naučnika, tunel simbolizuje zagrobni svet.

Mesečeva piramida jedna je od najvećih građevina pretkolumbovske Amerike. Nalazi se u gradu Teotivakan, koji je osnovan u trećem veku p.n.e, a postojao je sve do sedmog veka naše ere.

Smatra se da su njegovi stanovnici bili predstavnici različitih autohtonih američkih naroda, uključujući Naua, Tomi, Totonak.

​Mesečeva piramida izgrađena je u periodu od 200. do 400. godine naše ere i korišćena je u svrhe obavljanja ritualnih ceremonija u čast boginje vode i Meseca, Čalčiutlikue.

