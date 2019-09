Predstavljena knjiga „Marina Abramović: Od reza do šava“

BEOGRAD – Obimna studija „Marina Abramović: Od reza do šava“ Svetlane Racanović u kojoj autorka analizira sve faze rada istaknute umetnice, precizno mapirajući nastajanje njenog obimnog i komplesnog opusa, predstavljena je danas u prostorijama izdavačke kuće „Geopoetika“.

Glavni urednik i direktor „Geopoetike“ Vladislav Bajac ističe da je to jedna od prvih studija u svetu koja sve ono što je Abramović radila tokom pola veka, stavlja u kontekst istorije umetnosti.

„To je ozbiljna studija koja na naučno-metodološki način objašnjava sve faze njenog rada od početka sedamdesetih godina u Beogradu i ondašnjoj Jugoslaviji do današnjih dana. Ona će verovatno biti kompatibilna sa izložbom koja se sutra otvara u Muzeju savremene umetnosti, ali naša ideja, kao izdavača, bila je da sa knjigom ‘Susret psihoanalitičarke i Marine Abramović’ Ženet Fišer, koju smo objavili pre desetak dana, prikažemo šta je ona sve do sada radila“, objasnio je Bajac.

Knjiga, koja je nastala na osnovu doktorske disertacije, podeljena je u tri celine.

U prvom delu „Od reza do reza“ bavi se ranim radovima Marine Abramović koji obuhvataju prelaz od klasičnih slika do prvih „herojskih“ performansa.

U drugom delu „Od reza do šava“ Racanović se fokusira na period od 1976. do 1988. i umetničku saradnju Abramović i Ulaja, kao dekonstrukciju metafore njihovog idealnog partnerstva i bezuslovne ljubavi, na njihovo interesovanje za druge kulture – od života Aboridžina do susreta sa Dalaj-lamom, a taj period se završava njihovim rastankom koji je označio susret na Kineskom zidu posle tromesečnog hodanja.

Treći deo studije „Od šava do šava“ obuhvata period od povratka Marine Abramović samostalnoj karijeri, njen ulazak u polje savremene kulture i poslednje godina kada se u njenom radu prožimaju umetnost, zabava i biznis.

Bajac primećuje da prva dva perioda Marininog stvaralaštva karakteriše jedna vrsta sukoba sa svetom, njeni performansi, puni neizvesnosti i rizika, na početku prilično šokantni kada je ispitivala patnju, bol i njihove psihičke i fizičke posledice.

Svaki njen performans je, zapaža Bajac, bio potraga za rezultatom poput nekih naučnika koji su do jednog trenutka smatrani ludacima, a onda su proglašeni genijima.

„U prvom i drugom periodu Marina se sudarala sa svetom, sa vrednostima u umetnosti, a u trećem ulazi u saglasje sa svetom, u socio-političkom smislu“, ističe Bajac svestan da rad Marine Abramović izaziva dosta polemike.

„Ja cenim određene faze njenog rada. Bio sam svedok njenog rada od samog početka i poznajem je i mislim da je hrabro unela u umetnost revolucinarne stvari, čak je probila granice onoga što je uradio Jozef Bojs koji je bio merilo vrednosti tih decenija za performanse“, rekao je Bajac Tanjugu.

Primetio je da poslednja faza njenog rada, saradnja sa reperima, Lejdi Gagom i drugima, ono što se, kaže, može ružnom rečju nazvati estradom, često dovodi u pitanje njen rad, ali, naglašava, Abramović je perforemer koji je čitavog života to što jeste i to podrazumeva da treba sa većom obazrivošću da kritikujemo ono što što se može podvesti pod pitanje ukusa.

(Tanjug)