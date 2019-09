Ko je srećniji u braku – muškarci ili žene: Odgovor će vas iznenaditi

Sve žene koje osećaju pritisak da se što pre udaju i imaju decu, ne trebaju se žuriti, jer britansko istraživanje tvrdi da su takve žene zdravije, srećnije i duže žive.

– Žene koje nisu u braku i nemaju decu najsrećnija su grupa stanovništva – rekao je Pol Dolan, profesor bihevioralne nauke na Londonskoj školi ekonomije.

– Oni u brakovima srećniji su od ostalih podgrupa društva, ali samo dok je njihov supružnik u prostoriji. Kad partnera nema, najčešće odgovaraju da su vrlo nesrećni – objasnio je Dolan.

U svojoj knjizi „Happy Ever After: Escaping the Myths of Perfect Life“ iznosi rezultate ovog istraživanja u kojem su upoređivali nivo uživanja i nezadovoljstva među muškarcima i ženama. Anketirali su venčane, slobodne, razvedene i udovce, kako bi otkrili ko je od njih srećniji.

Kod muškaraca je rezultat drugačiji i njima savetuje brak.

– Muškarci imaju veću korist od braka jer im on donosi „smirivanje“. Manje rizikuju, više zarađuju i žive nešto duže. S druge strane, žene trebaju to „trpeti“, a pri tome im je životni vek kraći nego što bi bio da se nisu udavale – objasnio je Dolan.