Ne možete do orgazma: Na ove ‘krivce’ nikad ne biste pomislili

Muškarcima je po pravilu mnogo lakše da postignu orgazam, najpre zbog anatomije.

Ženama je put do užitka mnogo teži. Klinika Klivlend došla je do podatka da samo 10 posto žena lako može lako može postići orgazam. Ostalih 90 posto mora da se nosi s mnogim situacijama čak i u krevetu – od seks poze do stresa.

Zašto žene imaju problema s orgazmom? Na to mogu uticati brojni faktori: od smanjene seksualne želje, bola tokom seksa, poteškoća u seksualnom uzbuđivanju i psiholoških faktora, uključujući anksioznost i posttraumatske simptome.

Stručnjaci za Women’s Day navode 15 iznenađujućih razloga koje se mogu isprečiti ženama na putu do orgazma.

1. Anksioznost

Anksioznost može izazvati nametljive misli koje otežavaju orgazam, kaže psihijatar iz Njujorka, dr. Grant Hilari Brener. Zapravo, nedavno istraživanje sa univerziteta Valparaiso u Indijani pokazalo je da više od polovine žena koje se bore s orgazmom problem pripisuju anksioznosti. Osim toga, zbog složenog stanja dolazi do začaranog kruga brige i frustracije. Ako smatrate da anksioznost može igrati ulogu u vašem seksualnom životu, razgovarajte s terapeutom.

2. Ne koriste mišiće

Ženama koje imaju problema sa postizanjem orgazma skoro se uvek kaže da se ‘samo opuste’. Međutim, u suštini je napetost mišića često potrebna za orgazam, piše dr. Veston.

– Prema mom iskustvu, većina žena ‘nauči’ svoj prvi orgazam uključivanjem prilične napetosti u nogama, stomaku i zadnjici – kaže Veston i takođe preporučuje uključivanje mišića donje karlice – istih onih koje angažujete za Kegelove vežbe.

3. Nema dovoljno ‘podmazivanja’

Istraživanje univerziteta Valparaiso takođe je pokazalo da skoro četvrtina žena koje su teško postizale orgazam ima nedovoljno neophodne prirodne vlažnosti. To se jednostavno rešava lubrikantima, koji čine ženske i muške genitalije erotski osetljivim i olakšava postizanje orgazma, objašnjava Majkl Keslmen, autor knjige Great Sex.

4. Previše stimulacije

Pornografija je način na koji većina uči o seksu, piše trener seksualnosti, Bler Lindzi. To definitivno nije dobro, jer na sasvim pogrešan način pristupamo ženskom užitku – koji je u takvim sadržajima lažiran i stvara pogrešna očekivanja kod muškaraca i žena.

5. Premalo sopstvene igre

Put do olakšavanja postizanja vrhunca leži u poznavanju sopstvenog tela i igranja s njim. Prema brojnim studijama, žene koje su opuštene i spremne za isprobavanje novih stvari, poput seks-igrački, lakše i češće postižu orgazme. Tek žena koja sama zna da ga dostigne, može pokazati partneru šta treba on da radi.

6. Neprijatnost

Niko vam ne čita misli, pa ni vaš partner, a ćutanje o onom šta ženu uzbuđuje sigurno neće pomoći u postizanju orgazma. Takve inhibicije i nesigurnost u krevetu ne mogu se sakriti i deluju kao hladan tuš u procesu zagrevanja za orgazam.

7. Odlazak u WC pre seksa

Većina žena zna da je važno urinirati nakon seksa kako bi se sprečile infekcije urinarnog trakta, ali pametno je to učiniti i pre seksa. Naime, puna bešika može zbog pritiska onemogućiti postizanje orgazma.

8. Lekovi

Nažalost, lekovi često imaju nuspojave, a neki uzrokuju porast nivoa prolaktina – proteina koji smanjuje libido, kaže dr. Van Kirk Lekovi za krvni pritisak, hormonalna kontracepcija i antidepresivi su glavni krivci.

9. Previše vremena u sedećem položaju

Kancelarijski poslovi pogubni su za karlične mišiće, jer ih sedenje po ceo dan skraćuje. Kako bi to sprečili, poboljšajte fizičku kondiciju redovnim vežbanjem, svakodnevnim hodanjem, vožnjom biciklom na posao itd.

10. Bojite se da izgubite kontrolu

Žene koje su perfekcionisti ponekad imaju problema s postizanjem orgazma s partnerom, jer su previše opterećene sopstvenim mislima. Naučene da kontrolišu svaki aspekt života, u krevetu ne mogu da prepuste kontrolu partneru, što je ključno ako žele da im on pruži orgazam. Pomažu razne tehnike opuštanja, vežbanje i seks-igrice.

11. Ćutanje nije zlato

Istraživanja pokazuju da žene koje su dovoljno slobodne da uzdišu, stenju i proizvode druge zvuke u krevetu lakše postižu orgazam, jer na taj način oslobađaju unutrašnju napetost, lakše se prepuštaju i postižu zadovoljstvo. Vežbajte glasovno iskazivanje strasti pa će vam svaki put ići sve lakše i lakše.

12. Prenizak nivo hormona sreće

Oksitocin, nazvan hormonom sreće, nužan je za orgazam, kaže dr. Van Kirk. Stres može biti glavni razlog slabe proizvodnje oksitocina, ali dokazano je da što više vremena provodite s partnerom, gledate ih u oči, držite se za ruke i ljubite se – pojačavate njegovu proizvodnju.

13. Previsoke štikle

Ne samo da su visoke potpetice jednostavno bolne za hodanje, već i nošenje isto tako može imati loš efekat na vaše mišiće koji se protežu do karlice i genitalija. Zbog toga je važno većinu dana nositi udobnu obuću.

14. Ne pijete dovoljno vode

Ispijanje vode tokom dana može sprečiti svakodnevne zdravstvene probleme poput umora i zatvora, a može vam pomoći i u postizanju vrhunca. Kad smo dovoljno hidrirani, olakšana je cirkulacija do genitalija, koja je ključna za orgazam.

15. Loša veza

Loša komunikacija, nerešeni problemi, nepoverenje u partnera, verovanje da niste poželjni i slične stvari koje čine nekvalitetan odnos su faktor koji definitivno onemogućuje vrhunac.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.