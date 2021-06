Obratite pažnju dok nije kasno: 4 znaka da vam preti RASKID

Sve češće se ova ponašanja smatraju normalnim, ali u ljubavi se ovo ne može tolerisati…

Svedoci smo da se partneri u vezi ili braku sve češće ponašaju jedni prema drugima sa dosta ironije, neprijatnih šala ili nepažnje i ignorisanja. Mnogi to sada smatraju gotovo normalnim, ali psiholozi kažu da neki tipovi komunikacije nisu konstruktivni u ljubavnoj vezi.

1. Razgovor „sa visine“

Mnogima se dešava da ovog pristupa nisu ni svesni. Ponekad to počinje kao šala, a onda se umnožava, produbljuje i postaje sve „normalnije“. „Ja sam to naučio još kao mali“, „uvek se to tebi desi“, „kad ćeš jednom već da odradiš to kako treba“ su formulacije koje čak i ne prikrivaju odnos „roditelj-dete“ u ljubavnoj vezi koja treba da bude ravnopravna – „odrasli-odrasli“.

2. Napad iz odbrane

Partner koji nikad ne priznaje svoje greške već je spreman da odmah uzvrati napadom nije u konstruktivnom raspoloženju. Moguće je da ispod toga tinja duboko nezadovoljstvo i neophodno je da se ovaj „čir“ što pre otvori kako bi profukcionisala čista energija. Ako često čujete „a kako si to to uradila juče“ ili „tebi se to još češće dešava“ kao komentar na svoje jednostavne primedbe, proverite šta se krije iza toga.

3. Ignorisanje

Jedna je stvar kad vam neko daje prostora i vremena da se posvetite sebi, ne meša vam se „u sve i svašta“ i ima deo svog sveta u kojem voli da je sam. A sasvim je druga stvar kad nailazite na zid ćutanja i partner ne želi da sa vama učestvuje u aktivnostima koje želite da s njim podelite. Vreme je za „ozbiljan razgovor.“

4. Neprestane kritike

U vezi neminovno dolazi do nezadovoljstava i razočarenja. Ali ako je partner neprekidno ogorčen, ako sve njegove kritike počinju sa „ti nikad… “ ili „ti uvek… „, trenutak je da se postavi pitanje baš u vezi s tim „nikad“ i „uvek“. Da li vi zaista previđate i ignorišete njegove molbe i primedbe? Ili se neke situacije preuveličavaju zbog nezadovoljstva na drugom planu?

Razmislite o ovim „signalima“ i ako primećujete makar samo i jedan od njih u svojoj vezi, preduzmite sve što možete pre nego što do raskida dođe.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.