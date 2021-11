Ovako izgledaju veze u kojima su parovi zadovoljni seksom

Američki psiholog i terapeut Jon Gotman celu karijeru posvetio je istraživanju bračnih odnosa. Gotman je više od 30 godina u braku s psihološkinjom Džuli Švarc Gotman s kojom je osnovao institut za pomoć parovima

U intervjuu za „Psychology Today“ Jon i Džuli pričali su o tome kako parovi u dugim vezama mogu da poboljšaju svoj seksualni život.

Tom prilikom Jon je otkrio navike parova koji imaju odličan seksualni život:

– Jedna stvar me impresionirala prilikom analiziranja onoga što je potrebno za sjajan seksualni život. Kako se romansa i strast održavaju na životu u vezi i kako se neguje seksualna želja. U knjizi The Normal Bar predstavljeno je istraživanje sprovedeno na 70.000 parova u 24 zemlje širom sveta. Iz nje sam uspeo da izdvojim navike parova s dobrim seksualnim životom i u pitanju su vrlo jednostavne stvari – kaže on.

Jon Gotman je nabrojao samo neke od ponašanja koja srećni parovi praktikuju:

– Svaki dan govore jedno drugom govore da se vole i zaista to misle.

– Poljubiće jedno drugo strastveno bez ikakvog povoda.

– Međusobno jedno drugom daju komplimente.

– Jedno drugom pripremaju romantična iznenađenja.

– Izlaze na sastanke.

– Često se maze.

– Izražavaju nežnost i u javnosti.

Ovo nije naučna fantastika. Tajna dobre seksualne veze je u tome da doslovno ostanete u fizičkom kontaktu jedno s drugim.

Džuli je napomenula da su parovi često pod pritiskom jer previše očekuju od seksualnog odnosa.

Ljudi misle da seks mora biti savršen, da mora da izgleda holivudski. Oko vas mora da pršti vatromet dok na nebu, ispod meseca, sjaje zvezde. To jednostavno nije realno. Seks ne mora uvek da bude savršen ni romantičan. To saznanje parovima daje slobodu da budu ekspresivni i kreativniji u krevetu, zaključila je.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.