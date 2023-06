Ovih 5 znakova otkriva da vaš partner manipuliše vama, tvrde terapeuti

Iako želimo da naše romantične veze izdrže test vremena, ne možemo manipulisati nama dragim osobama da ostanu s nama ili da se ponašaju drugačije. Međutim, to ne znači da neki ljudi to neće pokušati da urade. Nije uvek lako reći da vaš partner radi protiv vas zbog sopstvenih želja i potreba – posebno zato što često neće prezati ni pred čim kako bi vas uverio da ima samo dobre namere, zbog čega ćete u tom procesu sumnjati u sebe. Razgovarajući s terapeutima, Best Life je dobio uvid u crvene zastavice na koje biste trebali pripaziti.

1. Pokušavaju da vas posrame zbog različitih stvari

Razigrano zadirkivanje vašeg partnera je jedna stvar – ali ako ustanovite da vas vaš partner uvek posramljuje zbog različitih ponašanja, to bi mogao da bude znak da pokušava da vas kontroliše, tvrdi Dženifer Kelman, porodična terapeutkinja za odnose. ‘Ako ste dovoljno posramljeni, onda biste se mogli da pokušate da promenite i iskrivite kako biste se uklopili u kalup koji oni žele’, objašnjava Kelman, ‘Ovo je opasna crvena zastavica jer osoba koju se sramoti može početi da preispituje ​​samu sebe i izgubi poverenje u ono što zna da je istina o sebi’.

2. Upoređuju vas s drugima

Stalno upoređivanje takođe je znak upozorenja. Kao što kaže Kejti Gilis, licencirana psihoterapeutkinja i spisateljica, mnogi manipulativni partneri upoređivaće svoje bolje polovine s drugim ljudima – čak i njihovim bivšima. ‘To se često radi kako bi pokušali da vas navedu da se osećate kao da niste dorasli ili kako bi pokušali da vas nateraju da radite više kako biste im pružili nešto što žele’, kaže Gilis, a prenosi Večernji list.

3. Oni uvek moraju da znaju šta radite

Svi želimo da se osećamo kao da smo deo partnerovog života, a to može uključivati ​​i postavljanje pitanja o njihovom danu. Ali, postoji jasna razlika između toga i pokazivanja kontrolišućeg ponašanja, prema dr. Lisi Loules, kliničkoj psihoterapeutkinji i osnivaču Holistic Wisdoma. ‘Kada vaš partner treba da zna neverovatnu količinu detalja o tome gde idete i s kim ste i postane uzrujan jer nema te informacije ili čak ide toliko daleko da vam govori šta smete ili ne smete da uradite, to je oblik manipulacije’, kaže Loules, ‘Na kraju, to je način da se potvrdi moć i održi dominacija nad partnerom’.

4. Uvek krive sve druge

Iako nikome nikada nije lako da prizna ono što je pogrešio, trebalo bi da budete oprezni ako vaš partner uvek pokušava da prebaci krivicu na druge. ‘Umesto da samo kažu ‘OK, u pravu si, nisam se s tim nosio onako kako sam mogao’, mnogi ljudi koji su manipulativni pokušaće da opravdaju svoje ponašanje i možda čak pokušati da vas uvere da su u pravu i neko drugi nije u pravu’, kaže Gilis. Ovo takođe pokazuje odbijanje s njihove strane da preuzmu odgovornost za bilo šta, smatra Kelman. ‘Lakše je lagati ili okrivljavati nego preuzeti odgovornost’, objašnjava ona, ‘Svrha laganja i okrivljavanja je dovesti u zabludu i navesti osobu da se preispita’.

5. Uvlače druge ljude u vaše rasprave

Svaki par se svađa, ali manipulativni partner može da pokuša da svaku svađu učiniti vašom krivicom kroz ‘triangulaciju’, prema Gilis. ‘To je kada neko uvlači druge u raspravu u pokušaju da ih pridobije na svoju ‘stranu’ kako bi dokazao da su u pravu’, kaže ona, napominjući da mogu pokušati da pridobiju prijatelje i porodicu, ili čak terapeute za parove i nezavisne treće strane.

