Studija pokazala: Zašto su praznici pravo vreme za intimne odnose

Pretraga imenice „seks“, kao i drugih termina u vezi sa seksom, tokom velikih praznika mnogo je češča i intenzivnija.

Naučnici sa Univerziteta Indijana i portugalskog Instituta „Gulbenkian de Siensia“ dodatno su obrazložili široko prihvaćeno verovanje da se seksualni život ljudi odvija u ciklusima koji su povezani sa biološkom promenama, koje su u skladu sa promenama u prirodi (kao što su promene vremena ili sezonska dostupnost hrane).

Njihova teorija, objavljena u časopisu „Scientific Reports“, govori o tome da je povećanje broja trudnoća u nekom društvu određeno kulturnim zahtevima sredine.

Naučnici dva univerziteta su do ovog zaključka došli uvidom u „kolektivno nesvesno“. Oni su dokumentovali Gugl pretrage pojmova u vezi sa seksom u 130 zemalja, i to u desetogodišnjem istraživanju.

Rezultati su pokazali da je pretraga imenice „seks“, kao i drugih termina u vezi sa seksom, tokom velikih praznika mnogo češča i intenzivnija, kao i da to odgovara porastu broja porođaja devet meseci kasnije.

Najveći porast pretraga u zemljama sa hrišćanskom većinom stanovništva događa se u vreme oko Božića, dok se u muslimanskim zemljama to dešava u periodu Ramazanskog bajrama. To je posebno interesantno, budući da je Ramazanski bajram „klizni“ praznik koji svake godine menja datum, ali su istraživači, bez obzira na to, zabeležili skok, što je pokazatelj definitivne povezanosti povećanog broja intimnih odnosa sa običajima u različitim kulturama.

Jedan od autora studije, profesor Univerziteta Indijana Luis Roha je u komentaru istraživanja napisao:

„Uzeli smo u obzir da ja za Božić i Ramazanski bajram karakteristično određeno kolektivno raspoloženje, koje je u vezi sa porastom plodnosti. Verovatno ljudi osećaju veću motivaciju za uvećanjem svoje porodice tokom praznika, budući da je tada izražen naglasak na ljubavi i darivanju dece. Moguće je da sve to dovodi ljude do srećnog porodičnog raspoloženja, punog ljubavi“.

