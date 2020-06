Želite li seks na jednu noć, morate ovo poznavati

Da li postoje pravila kada je u pitanju seks za jednu noć? Naravno da postoje, možda jasnija nego ona koja važe za „standardne“ veze. A, za vas je važno da ih upamtite i primenite, kako se nešto u čemu bi trebalo da uživate ne bi pretvorilo u gorak ukus u ustima, prenose mediji.

Ne tražite avanturu na poznatoj teritoriji

Ako je to korporativna zabava ili zabava na kojoj se svi prijatelji znaju, onda je najbolje da odete kući sami. Čak i ako ovog zgodnog momka vidite prvi put, šansa da je on svima ostalima poznat je prevelika da biste pronašli partnera za jednu noć pored pedeset zajedničkih prijatelja.

Osmislite plan povlačenja

Odmah upozorite da ujutru imate važan sastanak ili morate rano da ustanete zbog važnih i neodložnih obaveza. Ako se stvari razviju u nekom neplanirano pozitivnom smeru i oboje poželite da provedete noć zajedno, reći ćete da je sastanak otkazan…

Ne ostajte do jutra

Seks sa gotovo nepoznatom osobom nije ujedno i razlog da spavate u istom krevetu sa strancem. Mudrije je elegantno se povucći odmah nakon vođenja ljubavi – sutra imate važan sastanak (na primer). Naročito ujutru, kada nestane uticaj šampanjca, možda se nećete baš najprijatnije osećati u toj situaciji. Održavanje samopoštovanja lakše je ako ovaj trenutak doživite sami sa sobom.

Dogovorite se o svemu

Imate dečka, vi zapravo tražite muža ili ozbiljnu vezu, još uvek patite za bivšim – bolje je da kažete sve ove stvari, pre svega sebi, pa ona i osobi sa kojom planirate da budete intimni pre ulaska u taksi.

Ne zavaravajte se

Seks za jednu noć nije ljubav, nije lična sreća, a nije ni lek za usamljenost. Sa tim simptomima ide se kod psihologa, a u krevet, sa jedva poznatom osobom, fokus je na fizičkom, a ne na mentalnom iskustvu. Budite spremni da će od vas tražiti da odete, a čak vas neće ni odvesti do vrata (o pratnji do taksija ili vožnji do kuće, da i ne pričamo). Nađite snage u sebi da narednog dana na društvenim mrežama ne tražite profil svog „about last night“ neplaniranog ljubavnika. Sve ovo ne mora, ali može da se desi.

Posle seksa zaljubili ste se u njega ili on u vas – ne?

Ovo ćete morati da preživite. Dogovor je bio potpuno drugačiji. Ili, u slučaju da je obostrano, stvari onda značajno menjaju tok…

Ne ostavljajte tragove na mestu zločina

U stvari, seks za jednu noć često se pretvara u dugu romansu. Da li će se to vama desiti, vreme će pokazati. U međuvremenu – nemojte dozvoliti da se misli vrate i ništa ne ostavljajte na mestu događaja. Posebno donje rublje i intime stvari: to je uzbudljivo samo u filmovima.

Zapamtite pravila bezbednosti

Prvo, vaša sigurnost je najbitnija. Vi ne poznajete ovu osobu i šta namerava da uradi. Nadajte se najboljem. Recite drugarici sa kim idete i na koju adresu. Drugo, ne zaboravite na kontracepciju, odnosno zaštitu od polnih bolesti što znači: kondom!

