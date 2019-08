Baka koja divno i nadasve emotivno peva i njena čivava postale su apsolutni hit na internetu.

Ova 70-godišnja tajlandska pevačica (Malinda Herman) u videu peva svoju verziju pesme „I’d Love You to Want Me“.

Uprkos njenim divnim glasovnim sposobnostima, glavni akter ovog snimka ipak je bakina čivava, koja uživa u muzici i pokušava da ne zaspi…

U pozadini se čuju i mačkice – one izgleda „hvataju tercu“.