Veterinar otkrio koje 4 rase ne bi preporučio ljudima koji prvi put nabavljaju psa

Veterinar Ben Simpson-Vernon, pored svog veterinarskog rada, aktivno objavljuje edukativne video snimke za vlasnike kućnih ljubimaca ili one koji će to postati na TikTok-u. Kako kaže, njegovo mišljenje „zasnovano na devetogodišnjoj stručnoj praksi”. Za to vreme upoznao je hiljade ljudi i njihovih pasa.

U jednom od svojih najnovijih videa otkrio je četiri rase koje ne bi preporučio vlasnicima pasa prvi put.

Prvi pas na njegovoj listi je border koli.

„Sada ovi psi napreduju u radnom okruženju, ali ako ih stavite u običan dom, mogu im se stvarno dosaditi. Ta dosada se može manifestovati u mnogo različitih problematičnih, destruktivnih ponašanja. To uključuje stvari kao što su kopanje, lajanje ili jurenje za repom.“ Ako nikada „Ako niste imali psa, biće teško nositi se sa ovom rasom“, rekao je.

Druga rasa na listi je bigl. „Ovo bi moglo iznenaditi mnoge ljude, ali razlog zašto sam ih uključio je taj što su prilično teška rasa za dresuru. Prilično su tvrdoglavi, a kao lovački psi prate svoje čulo mirisa. Osim toga, poznato je da obožavaju trče, tako da je potrebno imati siguran vrt.“

Dalmatinac je treća rasa na Benovoj listi.

„Kada je Dizni objavio animirani film 101 dalmatinac, ova rasa je postala izuzetno popularna. U narednih 10 godina njihova popularnost je pala za 97 odsto. Onima koji su ih nabavili, izgledali su veoma simpatično i bili su dobro obučeni u filmu, ali u stvarnosti mogu biti veoma teški za one koji ne znaju sa psima“, tvrdi Ben.

Četvrta i poslednja rasa na listi je haski.

„Nabaviti bilo kog psa je velika obaveza i to će vam promeniti život, ali nabaviti haskija je viši nivo jer im je potrebno mnogo vežbe. Ovi psi su uzgajani da vuku sanke na velike udaljenosti po hladnom vremenu. Danas se koriste na gradski život, ali im je potrebna velika fizička i psihička stimulacija da ne bi postali destruktivni“, zaključio je veterinar.

