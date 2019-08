Šta način vožnje govori o muškarcu

Dobar vozač obraća pažnju na detalje, ima samokontrolu i gracioznost, zna da proceni situaciju i kako da se ponaša u novim i nepredviđenim okolnostima.

Na vožnju utiče nekoliko različitih faktora – od emocionalnog stanja pojedinca, preko meteoroloških uslova na putu do karaktera samog vozača. Istini za volju, način vožnje može mnogo toga da kaže o ličnosti pojedinca.

1. VOZAČ KOJI NE PROPUŠTA PEŠAKE

Tražite partnera koji je pristojan i misli na druge? Možda bi trebalo da izbegavate vozače koji jure po putu i ne vole da propuštaju pešake na zebri. Istraživanja su pokazala da takvi vozači misle da su važniji od drugih. Svakome se dogodi da napravi nešto slično na ulici. Upravo zato važno je analizirati da li to čini namerno i često ili je pak vozač bio odsutan mislima, odnosno preokupiran mobilnim telefonom, GPS-om ili nekom drugom spravicom u vozilu.

2. VOZAČ KOJI IMA SKUP AUTOMOBIL

Istraživanja potvđuju da će se vozači luksuznih autombila ponašati arogantnije na putu od onih koji voze jeftinije modele. Pomisao da ste važniji od drugih vozača u saobraćaju samo je jedan od znakova narcizma. Naravno, to ne mora da bude i definitivni znak. Pre nego što donesete sud o karakteru, dobro je obratiti pažnju na to kako se takav muškarac ponaša s osobama u “podređenom” položaju , npr. s konobarima, recepcionerima ili prodavcima u radnji.

3. VOZAČ KOJI ZAHVALJUJE KADA MU DOPUSTE DA SE UBACI NEKOME U TRAKU

Svakom vozaču se bar jednom dogodilo da se ubaci nekome u traku kada žuri na posao ili neki važan sastanak. Ako nakon toga rukom mahne vozaču kojeg je pretekao s namerom da mu zahvali za puštanje, to je dobar znak. Biti spreman da priznaš grešku i zahvališ nekome ko ti je učinio uslugu, ukazuje na osobu koja zna pravila lepog ponašanja.

4. VOZAČ KOJI SE NE SKLANJA S PUTA VOZILIMA HITNE POMOĆI

Skloniti automobil udesno ili ulevo (u zavisnosti od trake u kojoj se nalazite) kada prolazi hitna pomoć, deo je saobraćajnih propisa i zakona. Većina vozača to će učiniti automatski i bez velikog razmišljanja. No ako se vozite u automobilu s pojedincem koji namerno blokira vozilo hitne pomoći, to je jasan znak da ste u društvu narcisoidne osobe koja smatra da je bolja od drugih i iznad zakona.

5. VOZAČ KOJI ZABORAVLJA DA UKLJUČI ŽMIGAVAC

Vozač koji zaboravlja da uključi žmigavac kod skretanja, ugrožava ostale učesnike u saobraćaju. Takvo ponašanje je često kod osoba koje su odsutne mislima, ali i ne poznaju saobraćajne propise. Stručnjaci napominju da takvo ponašnje može da bude znak lenje, emotivno nestabilne ili preokupirane osobe koja ne razmišlja o sopstvenoj i sigurnosti drugih osoba u svom automobilu.

6. VOZAČ KOJI ČESTO KORISTI POGRDNE REČI I AGRESIVNE GESTOVE

Istraživači sa univerziteta u Ohaju i Luksemburgu napravili su tri studije o povezanosti između narcizma i agresivne vožnje, koja je jedan od najčešćih uzroka saobraćajnih nesreća u svetu. Studije su pokazale da narcisoidni pojedinci češće psuju dok voze, lako se naljute zbog ponašanja drugih vozača u saobraćaju, učestalo trube i premašuju propise o najviše dozvoljenoj brzini na putu.

7. VOZAČ KOJI KORISTI MOBILNI TELEFON DOK VOZI

Nemojte držati mobilni telefon u ruci i ne gledajte u njega dok vozite. Iako je ovo pravilo jasno, mnogi ga se ne pridržavaju. Čak i ako telefon koristite za navigaciju, radije ga prepustite suvozaču nego da rizikujete sopstvenu sigurnost.